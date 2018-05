Críticas en el PD a Renzi por rechazar en televisión un Gobierno con el M5S

Roma, 30 abr (EFE).- Líderes del Partido Demócrata (PD) italiano criticaron hoy al exsecretario y ex primer ministro Matteo Renzi después de que haya rechazado en televisión apoyar un Gobierno del Movimiento 5 Estrellas, la fuerza más votada en solitario en las elecciones del pasado 4 de marzo.

Renzi, que dimitió como secretario del PD tras los malos resultados de los comicios, no esperó a la reunión de la Ejecutiva del partido, que se va a celebrar el jueves, y anoche acudió a la televisión pública italiana (RAI) para avanzar que no apoyaría un Gobierno del M5S, que busca un socio después de no lograr la mayoría suficiente.

El ex primer ministro, que aún controla una importante corriente del PD, ha sido criticado por algunos de sus correligionarios, entre ellos su sucesor, Maurizio Martina, que tomó las riendas de forma temporal tras su dimisión.

"Es imposible guiar un partido en estas condiciones", lamentó en Facebook Martina, para quien el PD debe emprender en su Ejecutiva una "discusión franca y sin equívocos" sobre el papel que debe jugar en esta fase, pero siempre de forma "colegiada".

"Me parece muy grave lo que ha ocurrido en estas horas (...) De ese modo un partido solo corre el riesgo de la extinción y de separarse de un modo cada vez más claro de los ciudadanos y de la sociedad", dijo Martina sin referirse directamente a Renzi.

También criticó la actuación de Renzi el ministro de Cultura en funciones, Dario Franceschini, uno de los defensores de apoyar al M5S para impedir que la derecha alcance el Gobierno y que apuntó que "ha llegado el momento de que el PD se aclare".

"Desde su dimisión Renzi se ha transformado en un 'Señor No' que diserta todo debate colegial y desmonta lo que su partido estaba tratando de construir", declaró en Twitter.

Y agregó: "Un verdadero líder respeta a una comunidad también cuando no la guía".

Por otro lado, en una entrevista a la emisora "Radio Capital", uno de los exponentes de la minoría del PD crítica a Renzi, Gianni Cuperlo, consideró que el exsecretario debería haber planteado su posición ante la Ejecutiva y no en la televisión.

"Cuando un líder pierde debe tener la fuerza de pedir disculpas, dar un paso al lado y ponerse en condición de escuchar", opinó.

El senador del PD Antonio Misiani dijo que Renzi es el "primer responsable del desastre del 4 de marzo" y subrayó que "el hecho de que dicte la línea (del partido) desde la televisión (...) es surrealista e inaceptable", escribió en Facebook.

El PD ha convocado a su Ejecutiva el jueves para decidir si abre una negociación con el ganador de las elecciones, el M5S, para explorar convergencias que permitan llegar a un pacto de Gobierno, una cita a la que la formación llega dividida.

Esto se produce después de que el M5S haya fracasado en su previo intento de pactar con la ultraderechista Liga Norte (LN) pues su líder, Matteo Salvini, se niega a romper su coalición con el líder de Forza Italia y ex primer ministro Silvio Berlusconi, tal y como le reclamaban.

Por eso, el "no" de Renzi suscitó la ira del líder del M5S, Luigi di Maio, quien criticó que "el PD no logre liberarse" del ex primer ministro que, en su opinión, "aún lo decide todo" en su seno.

En este contexto Di Maio invitó hoy a Salvini, que capitanea la coalición de derechas, a acudir ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para pedirle la convocatoria de nuevas elecciones en junio.