Sánchez arremete contra la propuesta de candidatura unitaria de Rivera: "Demuestra que no tiene equipo ni candidato"

1/05/2018 - 13:44

Le pide coherencia y que no dé su apoyo al candidato que proponga el PP en Madrid para que "se abran las puertas a la regeneración"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido este martes contra la propuesta de Ciudadanos de impulsar una candidatura unitaria que incluiría al ex primer ministro francés Manuel Valls para las elecciones municipales del próximo año, asegurando que demuestra que el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, "no tiene equipo ni candidato".

El dirigente socialista ha apuntado, antes de participar en la manifestación del día 1 de mayo, que esta plataforma con la que Rivera aspira ganar la alcaldía de Barcelona en 2019 pone de manifiesto que "no tiene ningún aprecio a sus concejales" y que hace "un flaco favor" al grupo municipal de Ciudadanos en el consistorio catalán.

Además ha vuelto a pedirle que aclare si ha "fichado o no" a Valls para los comicios municipales porque parece que el ex primer ministro galo le ha dado "calabazas", en referencia a unas recientes declaraciones del político en las que dijo que no había salido de un partido francés para meterse en uno español.

"Rivera no puede echar la culpa al resto de partidos políticos, tendrá que aclarar si ha fichado a Valls y por qué anuncia un 'no-candidato', porque si le han dado calabazas la responsabilidad sería de Rivera, ha espetado Sánchez.

PIDE DESBLOQUEO EN MADRID

Así las cosas, también ha acusado al presidente de Ciudadanos de decir que apuesta por la regeneración democrática en la Comunidad de Madrid tras la dimisión la pasada semana de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, y que apoya, al mismo tiempo, a un candidato del Partido Popular "sin saber el nombre".

"Rivera tiene que ser coherente con sus afirmaciones de que el PP es un partido podrido; si es un partido podrido evidentemente no puede haber ningún candidato limpio", ha agregado y se ha mostrado "preocupado" por las declaraciones hechas por el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que apuntó que si el PP proponía un "candidato limpio", le respaldarían.

Sobre este punto ha insistido en que los ciudadanos de Madrid no se merecen tener un gobierno interino sino que "se abran las puertas a la regenación democrática"; por ello ha pedido a Rivera "que no bloquee ese nuevo tiempo que se tiene que abrir" y que la formación naranja se abstenga para que el Partido Popular deje de estar al frente en el gobierno regional.