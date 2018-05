Pablo Iglesias: "Catalá tendría que haber dimitido hace mucho tiempo"

1/05/2018 - 15:53

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al que ayer las principales asociaciones de jueces y fiscales pidieron su dimisión por sus palabras sobre el juez discrepante del fallo de 'La Manada', tendría que haber dejado su cargo "hace mucho tiempo".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Aunque no ha entrado a valorar las manifestaciones hechas ayer por el titular de Justicia que dijo que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra Ricargo González, tenía un "problema singular", sí ha recordado que el ministro ha sido reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados por su postura ante determinados casos de corrupción que afectan al Partido Popular.

"Catalá está reprobado varias veces. Hemos escuchado conversaciones al teléfono del señor Catalá decidiendo qué fiscales o jueces había que poner para proteger a presuntos delincuentes y corruptos del PP. El señor Catalá tendría que haber dimitido hace mucho tiempo, si el partido socialista le apoya, pregúnteles a ellos", ha dicho a las puertas del Teatro de la Zarzuela.

El líder de la formación morada ha pedido que no se aparte el foco del "elemento fundamental", en referencia al voto particular que emitió el magistrado González a favor de la absolución de 'La Manada' al no considerar probado que se hubiera cometido el delito de abuso sexual por el que han sido condenados.

UN VOTO PARTICULAR "REPUGNANTE"

A su juicio, la postura de este magistrado es "repugnante" y habla "muy mal" de algunos sectores de la judicatura "que no se merece la sociedad española". "Es una indignidad impropia de la democracia española", ha apostillado apuntando que la judicatura y las leyes se tienen que adaptar a los tiempos.

Sobre la resolución conocida el pasado jueves, Iglesias ha asegurado que es una "vergüenza" que después de unos hechos probados que se reflejan en la sentencia no se hable de intimidación ni de violencia, porque eso coloca a las mujeres en una situación de indefensión.