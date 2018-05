Gabilondo lamenta la "crisis institucional" en el Dos de Mayo e insta a abordarla "conjuntamente"

2/05/2018 - 12:02

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado la "crisis institucional" en la celebración de la fiesta del Dos de Mayo, Día de la Comunidad, al tiempo que ha instado a abordarla "conjuntamente".

Así lo ha expresado Gabilondo en declaraciones a los periodistas antes de que diera comienzo el acto institucional en la Real Casa de Correos.

"Lo que creo es que juntos seremos capaces de salir de esta y lo haremos", ha afirmado el portavoz parlamentario. "Es un día de fiesta y no quiero que sea otra cosa", ha señalado Gabilondo, para agregar que "siendo conscientes es un momento muy difícil".

"Si todos quieren dar un aire de normalidad, yo no porque hay una situación grave e institucionalmente hay que abordarla conjuntamente. Pero, quiero mandarle un mensaje a los ciudadanos de que vamos a salir de esta", ha aseverado el portavoz socialista.

Sobre las encuestas que sitúan al PSOE como tercera fuerza política ha sostenido que es "importante" escuchar las encuestas, pero que la Democracia "no es demoscopia".

Además, a la pregunta de si intentará un acercamiento con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para que le apoye en una posible investidura como presidente de la Comunidad, Gabilondo ha asegurado que "siempre" está "muy cerca de Aguado".

"Está en la tesitura de apoyar al candidato del PP y me parece que este no es el camino. Hace falta un cambio y yo creo que este es el momento de demostrarlo, si prefiere abrir un nuevo proceso o seguir en el proceso en el que estamos. Con todo el respeto: es un ciclo acabado, me parece que como proyecto para Madrid está acabado", ha añadido.