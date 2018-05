Madrid premia el esfuerzo de personas e instituciones por vencer problemas

Madrid, 2 may (EFE).- El presidente regional en funciones, Ángel Garrido, ha entregado las Medallas y Encomiendas de la Comunidad a personas e instituciones "que representan a este Madrid que no se deja vencer por los problemas, que no se conforma con los éxitos y que se esfuerza a diario por llevarlos un poco más lejos".

Alfonso Ussía, Ángel Nieto (a título póstumo), el equipo de trasplantes infantiles del Gregorio Marañón, la Policía Municipal de la capital, la ONCE o Gemma Cuervo son algunos de los premiados, que han recogido las distinciones de manos de Garrido, tras la dimisión de Cristina Cifuentes, a quien sólo Ussía ha agradecido el reconocimiento.

"Fue justa, absolutamente obligada e irremediable la dimisión de la anterior presidenta, pero sería muy grosero por mi parte, también irremediablemente grosero, no recordarla en este momento", ha dicho el escritor y periodista.

Ussía ha recibido la Medalla de Oro de la Comunidad "por su agudeza, ingenio, independencia y, por supuesto, por su valiente compromiso frente al terrorismo", ha dicho Garrido.

La otra Medalla de Oro ha recaído, a título póstumo, en el campeón de motociclismo Ángel Nieto, por su "deportividad, humildad, cercanía y sobre todo compañerismo", y por el "magnífico legado" que dejó.

Su hijo Hugo ha recogido la Medalla, y ha asegurado que ocupará "un lugar muy especial" en el museo de su padre.

Una Medalla de Plata la ha recibido la actriz Gemma Cuervo, "que ha hecho grande la interpretación en cualquier escenario", y quien ha agradecido el reconocimiento recordando que ha trabajado "como una leona" por la cultura y por dar visibilidad a las mujeres.

"Junto a otras compañeras de mi generación -pocas- conseguimos hacernos respetables y respetadas en el mundo de la cultura, estoy orgullosa de haber aportado algo como motor de cambio social"

Y la otra Medalla de Plata la ha recogido Manuela Camino, jefa del Programa de Trasplante A B Cero Incompatible del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, un equipo de mas de 300 profesionales sanitarios que en enero lograron el primer trasplante cardiaco infantil en el cual donante y receptor no comparten el mismo grupo sanguíneo.

Camino ha subrayado que el labor de ese "enorme" grupo de profesionales beneficiará a los más pequeños, porque permitirá duplicar el número de niños que se pueden salvar con una intervención de esta naturaleza, un hito "no sólo para la Comunidad de Madrid sino para todo el conjunto del país".

La ONCE y la Policía Municipal de Madrid han recibido, por su parte, las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, la primera por ser pionera y precursora en la atención a personas con discapacidad -acaba de cumplir 80 años- y la segunda por cumplir su misión "de manera admirable", por su "trabajo abnegado" y su labor "impagable, caracterizada por el esfuerzo individual, la profesionalidad y el firme compromiso en defensa del ciudadano".

Teodoro Pérez García, comisario general del cuerpo, ha subrayado que los agentes realizan su trabajo "respetando los derechos y libertades" de todos, "sin ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona".

Además, Garrido ha entregado siete encomiendas: a la Federación Taurina, por su defensa de la tauromaquia durante 30 años; a la Joven Compañía, "por ofrecer a las nuevas generaciones de artistas la oportunidad de actuar en grandes escenarios como el Teatro Conde Duque de Madrid, o de realizar giras por todo nuestro país"; o a la Indicación Geográfica Protegida Carne Sierra de Guadarrama, "por el trabajo diario para mejorar la calidad de la industria cárnica".

Gonzalo Salazar-Simpson, ha recibido otra encomienda por su labor al frente de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), "que tanto ha contribuido a consolidar el tejido de la producción audiovisual en Madrid y en España".

Por su parte, el padre Agustín Rodríguez Teso ha recibido otra "por su compromiso personal con los más desfavorecidos, a quienes sirve desde 2007 desde la Parroquia de Santo Domingo de La Calzada, situada en la Cañada Real Galiana".

BQ, creada por un grupo de 6 estudiantes, ha recibido otra distinción por haberse convertido en una empresa que hoy sostiene a más de 1.000 trabajadores y que "afianza a Madrid en el mapa industrial de las nuevas tecnologías".

Uno de sus fundadores, Rodrigo del Prado, ha puesto el acento las oportunidades que brinda Madrid porque "se puede crecer en Usera, Carabanchel o Barrio del Pilar y acabar creando la única empresa que crea y diseña móviles en Europa, desde Las Rozas", y ha pedido a la Comunidad que fomente la educación tecnológica, "el mayor recurso para crear el futuro".

Finalmente ha recibido otra encomienda Antonio Sáenz de Miera, madrileño de Cercedilla, promotor del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que desde hace décadas "representa el compromiso de la sociedad civil en defensa de los valores medioambientales, históricos y culturales".