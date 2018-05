La CUP asegura que no existe un marco negociador abierto con JxC y ERC

Barcelona, 2 may (EFE).- El líder de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha asegurado hoy que en estos momentos no existe "ningún marco negociador abierto" ni bilateral ni trilateral con Junts per Catalunya y ERC de cara a una eventual investidura a la presidencia de la Generalitat.

En rueda de prensa en la cámara catalana para abordar temas sanitarios, Riera no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Junts per Catalunya proponga un nuevo candidato, el cuarto, tras la reunión de este grupo parlamentario con Carles Puigdemont el próximo fin de semana en Berlín (Alemania).

"No tenemos ningún dato nuevo. No hay ninguna novedad" respecto a los últimos días, ha recalcado el diputado de la CUP para declinar entrar en valoraciones sobre una investidura, de la que sí ha asegurado que "hablaremos mucho en los próximos días".

En este sentido, Riera ha afirmado que en estos momentos no existe ninguna mesa ni "ningún marco negociador abierto y en marcha" de forma bilateral o trilateral con JxCat y ERC.

"Sobre la mesa no tenemos ni candidatos ni propuestas programáticas que nos hayan planteado oficial o formalmente", ha insistido.