Carmena: No tengo nada que decir ni sobre candidaturas ni sobre encuestas

Madrid, 2 may (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho hoy que no tiene nada que decir ni sobre candidaturas, ni sobre elecciones, ni sobre encuestas.

Así ha respondido a los periodistas en los actos institucionales con motivo del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, en la sede del Gobierno regional, al ser preguntada por los sondeos que sitúan a Podemos como cuarta fuerza política en Madrid y si éstos la pueden hacer recapacitar sobre si se presenta como candidata de la formación morada.

Carmena ha señalado que ella no forma parte de ningún partido político porque es "independiente" y que no tiene nada que decir respecto a las encuestas.

"Mi decisión ya la iré diciendo cuando la tome", ha asegurado la alcaldesa al ser preguntada si los sondeos pueden condicionar su decisión sobre la posibilidad de encabezar la candidatura de Podemos al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones.

Ha resaltado que "lo bueno en política es trabajar el día a día" y ha argumentado que "cuando los vecinos de la ciudad de Madrid eligen a sus autoridades municipales no las quieren para que estén todo el día haciendo un discurso político mirando constantemente el resultado de las encuestas, sino que las quieren para resolver los problemas".

Carmena ha insistido en que ella ha sido elegida para trabajar cuatro años por la ciudad de Madrid y "eso es lo que importa" y lo que le interesa.

Ha rehusado hablar ni de candidaturas, ni de elecciones, ni se prospecciones antes de asegurar: "Yo no soy una persona política. No me interesa. No me gusta. Lo que quiero hacer es trabajar por el Ayuntamiento de Madrid".