Agramunt retoma su actividad en el Senado a la espera de comparecer ante el Consejo de Europa por supuesta corrupción

3/05/2018 - 15:00

El senador del PP Pedro Agramunt ha acudido este jueves a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado en su vuelta a la Cámara Alta después que el Consejo de Europa haya pedido su dimisión después de que una investigación interna haya concluido que existen sospechas de que participó, en el seno de la institución, en "actividades de naturaleza corrupta".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Agramunt ha acudido hoy a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado en la que ejerce la coportavocía del Grupo Popular. El senador valenciano no ha tomado la palabra en la sesión de este jueves y se ha mantenido en una de los últimos bancos en los que se sientan los representantes del PP.

En declaraciones a Europa Press, Agramunt se ha referido al expediente informativo que ha abierto sobre él el Comité de Derechos y Garantías del PP por este asunto, un paso que ha dicho que le parece "normal" y "razonable". 'Génova' adoptó esta decisión tras la resolución del Consejo de Europa en la que insta a Agramunt a dejar el cargo en esta institución, ya que no puede ser cesado.

El senador valenciano mantiene que no va a hacer declaraciones ni va a adoptar ninguna medida hasta que finalice el proceso abierto en el seno del Consejo. Sigue así la línea marcada por el Grupo Popular en el Senado, que defiende que no tomará ninguna decisión sobre él hasta que no se acabe el proceso.

El siguiente paso será la reunión del Comité de Reglas en París, ante la cual Agramunt presentará sus alegaciones en el mes de mayo. El senador ha señalado este jueves que todavía no se le ha notificado la fecha, aunque ha confirmado que será en el presente mes.

La investigación encargada por el Consejo apunta a que varios miembros y ex miembros de este organismo infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. En el caso de Agramunt, esa investigación señala además que hay "fuertes sospechas" de que fue partícipe de "actividad de naturaleza corrupta".

La Asamblea aprobó la citada resolución por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del 'popular' Xavier García Albiol. En ella se reclama también a los grupos parlamentarios a los que pertenecen los políticos, así como a los parlamentos nacionales y a los propios gobiernos, que examinen este informe de investigación y que tomen las medidas necesarias porque son casos que "requieren plena atención".

EL PSOE PIDE MÁS EXPLICACIONES

Tras esta resolución, tanto el PSOE como Unidos Podemos han reclamado que Agramunt deje su puesto en el Consejo de Europa, ya que no da una "buena imagen de España" en el extranjero; también han reclamado al PP que inste al senador a renunciar a su escaño en la Cámara Alta.

De hecho el PSOE ha avanzado que preguntará por este caso al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en la sesión de control al Gobierno de la próxima semana en el Pleno del Senado. Los socialistas también solicitan que el propio Agramunt explique en la Comisión de Exteriores su gestión y las actividades que ha desarrollado durante su mandato como miembro del Consejo de Europa.