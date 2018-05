El PSOE apoya acercar etarras a cárceles del País Vasco, pero rechaza flexibilizar su acceso a beneficios penitenciarios

3/05/2018 - 15:06

Patxi López cree que la dispersión sólo sirve para dar argumentos de victimización a la banda y su entorno

Patxi López cree que la dispersión sólo sirve para dar argumentos de victimización a la banda y su entorno

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE es partidario de acercar presos etarras a las cárceles del País Vasco, pero rechaza cambiar los requisitos actuales para facilitar el acceso de los miembros de la banda terrorista encarcelados a beneficios penitenciarios.

Así lo ha explicado este jueves el exlehendakari vasco y secretario de Política Federal del partido, Patxi López, que ha precisado que los socialistas llevan años defendiendo "otra política penitenciaria" que termine con la dispersión, dado que, bajo su punto de vista, sólo sirve para que la banda y su entorno tengan elementos para jugar a la "victimización".

Es decir, que el PSOE está a favor del acercamiento de los presos etarras, pero no como un "cambio de cromos" en respuesta a su anuncio de disolución, ha querido dejar claro López.

Lo que no harán los socialistas, ha advertido, es presentar ni apoyar iniciativas en el Parlamento instando al Gobierno a proceder al acercamiento de presos. "El Gobierno sabe perfectamente lo que pensamos unos y otros. No podemos convertir el fin de ETA en una pelea de demócratas", ha señalado.

En cuanto al acceso de los presos etarras a beneficios penitenciarios, --la mayoría está hoy en régimen de primer grado, que no permite permisos de salida-- López ha señalado que el camino de los presos etarras hacia la reinserción es algo que sólo "depende de cada uno de los presos". Ese camino, ha dicho, está establecido en la legislación y el PSOE no ve necesario introducir cambios.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, López ha dado la "bienvenida" al anuncio de disolución por parte de ETA, pero ha rechazado "caer en la trampa de jugar a sus pretensiones" de presentar su disolución como un acto de "generosidad".

ETA SE DISUELVE TRAS SER DERROTADA

ETA, ha aseverado, "fue derrotada por la democracia y los demócratas", por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la justicia, la política y el rechazo social. En estos últimos 7 años desde su anuncio de cese definitivo de la actividad armada, su existencia "planeaba como un fantasma pero no influía ni era tenida en cuenta en nada".

Frente al intento de los terroristas de imponer su relato, de justificar sus crímenes por la existencia de un supuesto conflicto en el que ellos defendían al pueblo vasco, López ha insistido en que la paz la consiguieron quienes resistieron a su violencia, entre ellos los socialistas. "Nunca el pueblo vasco necesitó salvapatrias sanguinarios", ha añadido.

De ahí que López considere que ahora "toca no jugar a su juego" y ocuparse de lo importante: "seguir recordando a todas las víctimas", trabajar por "la convivencia de los distintos desterrando odios" y "construir un relato veraz de lo ocurrido" porque "si las cosas no se cuentan es como si no hubieran sucedido" y se corre el riesgo de que vuelva a repetirse.

LA IZQUIERDA ABERTZALE, RESPONSABLE TAMBIÉN

López también ha enviado un mensaje a la izquierda abertzale, que debe, bajo su punto de vista, "asumir su responsabilidad" por haber dado "cobertura" a la organización terrorista. "Tiene que decir que la violencia nunca tuvo justificación", ha instado.

Preguntado por la presencia de determinados fuerzas políticas en el acto previsto el viernes para escenificar la disolución de ETA en Cambo-les-Bains, en el País Vasco francés, López ha asegurado que no asistirá "ningún socialista" por tratarse de un acto para "lavar la cara a quien no se la puede lavar".

No obstante, ha rechazado entrar a "valorar" la participación de otros partidos porque el PSOE siempre ha rechazado usar el terrorismo como arma de "confrontación política", como sí hizo el PP con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando "todos" los Gobiernos de España entablaron conversaciones con ETA para ver si era posible "acelerar su fin".