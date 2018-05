Varias organizaciones apoyan a Rommy Arce y al portavoz de los manteros

Madrid, 3 may (EFE).- Varias organizaciones han expresado hoy su apoyo a la concejala madrileña Rommy Arce, de Ahora Madrid, y exigen el archivo de la investigación por unas supuestas críticas a la Policía el 15 de marzo pasado tras la muerte de un mantero en el barrio de Lavapiés, por las que deberá declarar mañana ante el juez.

En una nota de prensa, las organizaciones expresan su respaldo a Arce y al portavoz del sindicato de manteros y lateros, Malick Gueye, citados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por un delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal.

Rommy Arce y Malick Gueye están citados en el juzgado mañana, día 4, a las 10:30 horas.

El 16 de marzo pasado el barrio madrileño de Lavapiés fue escenario de disturbios y manifestaciones tras la muerte, por un paro cardíaco, del ciudadano senegalés Mame Mbaye, que se dedicaba a la venta ambulante como mantero y que huía -como dijo entonces el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero- tras una intervención policial.

Unas horas después de la muerte de Mame Mbaye, Arce escribió en una red social: "Lucrecia Pérez, Samba Martine? hoy Mame Mbaye. Los 'nadie' víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame Mbaye, ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo".

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) presentó una querella criminal por injurias y calumnias contra Arce y también contra Malick Gueye por unas declaraciones que efectuó tras los incidentes de Lavapiés.

En una nota remitida hoy, las organizaciones sociales -entre ellas Ecologistas en Acción y la Plataforma contra la privatización del CYII- dicen que defienden la libertad de expresión y manifiestan su solidaridad "con las personas más débiles de nuestra sociedad".

"Personas -continúa el texto- que se sienten obligadas a salir de sus países empobrecidos a causa del saqueo realizado por las grandes empresas y gobiernos de los países de acogida. Emigran obligados y en condiciones precarias y sin apenas derechos".

Las organizaciones sociales dicen que en el texto de Arce "no hay ni odio ni injurias o calumnias, como quieren hacer ver las organizaciones denunciantes. Tan sólo hay una denuncia de situaciones, no esporádicas, sino cotidianas, que se producen continuamente aunque no siempre, por fortuna, con la consecuencia dramática de muerte, como fue este caso".

El texto en defensa de Rommy Arce y Malick Gueye está suscrito también por Marea azul, Plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos de Madrid, La Comuna, LoQueSomos, Madres contra la represión y Asamblea parad@s de Orcasitas.