Rivera, sobre Artadi: "Mejor un candidato no imputado. Ya veremos si ella acaba o no en un proceso judicial"

3/05/2018 - 17:06

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha referido este viernes a la posibilidad de que la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Elsa Artadi aspire a ser investida como presidenta de la Generalitat de Cataluña, afirmando que es "exigible" que el candidato o la candidata no esté investigado por delitos graves. "Ya veremos si ella acaba o no en procesos judiciales", ha añadido.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Aunque esta semana ha vuelto a cobrar fuerza el nombre de Elsa Artadi, ya que Jordi Sànchez (JxCat) ha dicho que ve con buenos ojos esta opción y ERC ha asegurado que le daría su visto bueno, Junts per Catalunya no ha dado pistas públicamente de sus intenciones y la propia Artadi ha negado que su nombre esté ahora encima de la mesa.

En declaraciones a los periodistas en Buenos Aires, a donde llegó de visita el miércoles, Rivera ha indicado que los partidos independentistas "tienen que inventarse candidatos cada cuarto de hora" y que "mejor que sea un candidato que no esté imputado por la Justicia.

A su juicio, es "exigible" que los aspirantes a la investidura "no estén imputados ni por malversación, ni por sedición, ni por prevaricación, que es lo que han hecho hasta ahora" las fuerzas separatistas, "colocar candidatos huidos de la Justicia", como el expresident Carles Puigdemont, o "imputados por delitos muy graves", como Jordi Sànchez. "Si es Elsa Artadi, ya veremos si ella acaba o no en procesos judiciales", ha agregado.

UN GOBIERNO QUE TENDRÁ QUE "GESTIONAR UN FRACASO"

El líder de la formación naranja, que supone que el independentismo no desea repetir las elecciones en Cataluña "para no perder el poder", ha expresado su esperanza de que formen ya un Gobierno, el cual "tendrá que gestionar el fracaso del golpe a la democracia y del separatismo, que no tiene mayoría social y no ganó las últimas elecciones".

"Y que nadie se equivoque, tiene que ser un Gobierno autonómico, que gestione la autonomía de Cataluña dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", ha subrayado. En este sentido, ha afirmado que el futuro Ejecutivo catalán no puede "volver a las andadas" para "saltarse la ley y machacar a la mitad de la población", que rechaza la secesión.

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha vuelto a criticar la gestión de la comunicación exterior por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en relación con la crisis catalana. "Uno no puede estar ausente en la comunicación internacional", ha manifestado, lamentando que mientras los independentistas difundían su mensaje en otros países, "manipulando" la realidad en algunos casos, el Ejecutivo español presentaba "carencias muy importantes" en este aspecto.