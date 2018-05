Podemos: un final sin reconocer a víctimas no es el que la sociedad esperaba

Bilbao, 3 may (EFE).- El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha opinado hoy sobre el comunicado con el que ETA ha terminado su trayectoria que "un final que no reconoce a sus víctimas no es el final que la sociedad vasca de forma abrumadora esperaba".

En una rueda de prensa en Bilbao, Martínez ha dicho que el final de ETA ha llegado "tarde y mal. Tampoco es que esperásemos nada de ETA, salvo que se disolviera, pero se disuelven con un comunicado más, alejado de la sociedad a la que dice volver".

"Rechazamos la construcción de una narrativa ética e idealista basada en el mandato de un pueblo al que durante décadas se negó a escuchar cuando pedía el final de la violencia una y otra vez", ha insistido Martínez.

Para el líder de Podemos, "hoy el protagonismo debe ser para los que salían a la calle a rechazar la violencia, de los colectivos pacifistas, de los que se acercaron a las víctimas a ofrecerles solidaridad, de quienes construyeron la paz, no de quienes llegan tarde y a trompicones. La decisión de ETA de dejar las armas y disolverse debería haber nacido de una reflexión ética y no meramente táctica".

Además de estas críticas a la organización terrorista, Podemos ha apostado por mirar al futuro "desde una lectura crítica del pasado que deslegitime la violencia, y desde esa generosidad es necesario abordar la situación de las personas presas, para quienes pedimos el mismo enfoque de derechos humanos que debe aplicarse a cualquier política penitenciaria, con los fines de la reinserción, sin que ello signifique la impunidad".

Mañana, Podemos Euskadi acudirá al acto de Canbo, aunque sin su secretario general, con una delegación formada por la parlamentaria Eukene Arana y el secretario de Comunicación, Andeka Larrea. Martínez ha justificado hoy su presencia allí porque "no es acrítica" y porque desean estar "en todos los espacios que sirven para la convivencia".