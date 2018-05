Alberto Fabra y Gerardo Camps defienden la gestión en Feria Valencia

Valencia, 3 may (EFE).- El expresident de la Generalitat Alberto Fabra y el exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps han defendido la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo autonómico en Feria Valencia durante el segundo plan de ampliación y modernización de la institución ferial.

Así lo han puesto de manifiesto durante sus comparecencias en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de la Feria, en la que también ha comparecido el ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa.

El expresident ha reiterado que el objetivo durante su mandato, en el que la situación era "muy complicada" debido a la crisis económica, fue que Feria Valencia "no costara dinero, más allá de la amortización de las obras comprometidas" establecida en convenios.

Ha destacado que, en ese contexto, se pidieron informes de control financiero sobre todas las instituciones que recibían fondos públicos para "ajustar los gastos", también en Feria Valencia, donde se dejó "el camino preparado" para que en 2015 se pudiera "abordar la reforma necesaria".

"Estoy convencido de que los gestores que había en su día hicieron lo mejor", ha señalado Fabra, quien ha asegurado que, cuando llegó a la Generalitat, "no estaba para pensar en lo que había ocurrido hacía quince años", como las obras de Feria Valencia, ni para "mirar por el retrovisor", sino para la gestión del momento.

Gerardo Camps, actual diputado nacional del PP y conseller durante el segundo plan de modernización de Feria Valencia, ha defendido que la financiación de la ampliación de esta institución contó con todos los controles legales.

Ha asegurado que, "si hay algo controlado, es un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)", entidad que financió este proyecto, a través de un crédito sindicado de varios bancos, y que ejerció un control tanto previo como posterior de las actuaciones llevadas a cabo.

Ha asegurado que la obra está hecha -a su juicio, "bien hecha"-, financiada y pagada y todo lo gastado "está certificado por auditores" e invertido "en obra que los valencianos y sectores productivos pueden aprovechar".

"Si hubiéramos hecho algo que no corresponde, ¿asumirían y subrogarían esa deuda?", ha preguntado Camps en referencia al decreto aprobado recientemente por el que la Generalitat se subroga la deuda de Feria Valencia y de la Institución Ferial Alicantina (IFA).

El exconseller ha dicho que los problemas en Feria Valencia aparecieron principalmente con la crisis económica de 2008 y por eso llegaron "los números rojos" a partir de 2009, pero ha defendido que durante los años en los que fue conseller, entre 2003 y 2011, Feria Valencia "nunca incumplió los convenios ni dejó de pagar".

Preguntado por los gastos de representación de la institución, ha dicho que no le parece "bien que se gaste en cosas en las que no se tiene que gastar" y ha señalado que, si alguien estima que se ha gastado lo que no se debía, debería denunciarlo y no hacer "demagogia", pues eso "no ayuda en nada a resolver el problema".

Sobre la deuda por el Congreso Nacional del PP de 2008, tanto Fabra como Camps han dicho conocer que había "discrepancias" entre la dirección regional y la nacional del partido sobre el pago del alquiler de Feria Valencia, pero el exconseller ha dicho que "al final se ha determinado y se ha pagado".

Por su parte, Ricardo Costa ha afirmado que no supo hasta casi un año después de ese congreso, gracias a una llamada del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, que el entonces president de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, se había comprometido a asumir los gastos de ese cónclave.

Ha sostenido que él no medió para que Orange Market trabajara con Feria Valencia y que desconoce si Camps lo hizo, y ha concluido: "Mi conocimiento sobre la relación comercial" entre la institución ferial y esa empresa de la Gürtel "es escaso".

El exdirigente popular ha señalado que no le llegó "ninguna directriz interna" del PPCV ni de la dirección nacional de no contratar con Orange Market, porque, de haber sido así, "obviamente" todo el partido "hubiera dejado de trabajar con ellos".