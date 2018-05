Gerry Adams (exjefe del IRA) pide al Gobierno español que acerque al País Vasco a los presos etarras

4/05/2018 - 13:44

El histórico líder del Sinn Féin y de la banda terrorista IRA, Gerry Adams, ha pedido a los gobiernos español y francés que "aprovechen la oportunidad" tras la declaración de disolución de ETA y, en concreto, ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que proceda al acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas a su lugar de residencia. Asimismo, ante el final de la banda, ha apelado al diálogo y a "mirar al futuro" porque "el enfado no es una política y la venganza no es una solución".

KANBO , 4 (EUROPA PRESS)

Gerry Adams es uno de las personalidades internacionales que participan este viernes en la Cumbre que se celebra en Kanbo para certificar el fin de ETA, que este pasado jueves anunció su disolución.

En su intervención, Adams ha mostrado su satisfacción por su presencia en el País Vasco en un "momento histórico" y se ha congratulado por la declaración de disolución de ETA. Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a las personas que participaron de ella y a los agentes internacionales por su labor, porque hicieron "mucho para llegar a la situación actual".

En su intervención, Adams ha recordado que en 1994, en el contexto del IRA, alguien le dijo que había que abrir "un espacio para acabar con la violencia" y ha añadido que sabían que la situación "era muy violenta" y que no podrían "abrir la puerta a la venganza".

Por tanto, ha defendido que el proceso de paz abierto en el País Vasco demuestra que, cuando existe "buena voluntad" es posible "abrir las puertas y abrirse a la esperanza". "Palestina, Siria, Yemen, Sudán del Sur y muchos otros lugares del mundo conocen conflictos y están mirando con un ojo interesado lo que está pasando en el País Vasco", ha añadido.

Tras señalar que, "durante las guerras se mata al enemigo y se criminaliza al enemigo", ha manifestado que construir la paz es "mucho más difícil todavía". A su juicio, el punto de partida tiene que ser "siempre el diálogo".

Adams ha insistido en que "no es fácil construir la paz" y no va a ser posible lograrlo "en un solo día" sino que hace falta "abrir un camino". En este sentido, ha recordado que el Sinn Féin recorrió ese camino en Irlanda del Norte y tuvo que tener "mucha paciencia" y dedicar "muchos esfuerzos" en ese "viaje hacia paz". Ha añadido que, desde que es miembro de la Asamblea irlandés, ha tenido que avanzar en este proceso de paz y "no es fácil para nadie" y siempre "hay que comprometerse a todos los niveles para poder dar fin al conflicto".

Por ello, ha pedido a los gobiernos español y francés que "aprovechar esta oportunidad" y, en concreto, ha emplazado en particular al Ejecutivo de Mariano Rajoy a dar "signos positivos en favor de los presos vascos para aproximarles a sus lugares de residencia".

Adams ha recordado que él también estuvo en la cárcel y ha indicado que para su familia hubiera sido "muy distinto si hubiera estado lejos o cerca". Según ha destacado, el compromiso es "ineludible en todos los procesos de paz" y ha indicado que "hay que escuchar a todas las víctimas".

Asimismo, tras señalar que se necesitan "líderes", ahora el País Vasco tiene abierta "una nueva vía" y el reto actual es "poder mirar hacia el futuro". "El Sinn Féinn estará con vosotros y estaremos presentes para ayudaros en todas las etapas que habrá que pasar", ha agregado.

Adams ha indicado que "el enfado no es una política y la venganza no es una solución". Por último, tras recordar que este sábado será el aniversario de la muerte del preso del IRA Bobby Sands que murió en la cárcel, ha señalado que él decía que "nuestros nietos no podrán entender la venganza". "Lo que espero ahora es que nuestros nietos no nos vean como vengadores", ha concluido.