Méndez de Vigo: El Gobierno no va a modificar la política penitenciaria

Madrid, 4 may (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dejado claro que el Ejecutivo no va a modificar su política penitenciaria tras el anuncio de disolución de la banda terrorista ETA, que "ha perdido la batalla" y "no ha conseguido ninguno de sus objetivos.

Méndez de Vigo ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por las manifestaciones del lehendakari, Íñigo Urkullu, en las que aseguró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era "sensible" a un cambio en la política penitenciaria.

Tras subrayar que no hace "comentarios sobre comentarios", el portavoz ha insistido: "Está claro que el Gobierno no va a modificar su política penitenciaria", a la vez que se ha remitido a la declaración "solemne" de Rajoy minutos antes de esta rueda de prensa, en la que ha recordado a las víctimas del terrorismo y ha enfatizado que ETA ha sido derrotada.

"Creo que esta pesadilla que comenzó hace demasiado tiempo ha terminado", ha añadido Méndez de Vigo sobre el anuncio ayer de la desaparición de ETA, "la noticia que esperaban todos los españoles desde hace mucho tiempo".

Se ha referido a la política que ha mantenido desde que en 2011 ETA anunció el cese de la violencia y ha aseverado que ha dado "un resultado positivo", como se ha visto y constatado con el comunicado de disolución.

Así, la opción del Gobierno ha sido dar pasos que han sido "los correctos" y ahora seguirá dando los que considere que también lo sean.

"Hoy es un día para recordar el sufrimiento de todos los españoles y muy especialmente de las víctimas, y para congratularnos que entre todos hayamos derrotado al terrorismo y haya triunfado el Estado de derecho", ha destacado.

Después de reiterar que la banda no ha conseguido "ninguno de sus objetivos", Méndez de Vigo ha resaltado que el Ejecutivo no tolerará que se cuente la historia de forma distinta a como fue, que es que la banda terrorista "quiso imponer el terror y no lo consiguió".

Preguntado por la presencia de algunos partidos como el PNV en el acto en la localidad francesa de Cambo-les Bains, donde se ha celebrado un encuentro internacional sobre el fin de ETA, el portavoz se ha limitado a decir que tienen que ser los que han ido los que expliquen su presencia.

De todos modos, al Ejecutivo esa escenificación no le merece "ningún crédito", como tampoco se lo han merecido otras manifestaciones como la declaración de Aiete.

Méndez de Vigo no sabe si Rajoy ha informado de la declaración que hoy ha hecho a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, pero sí lo ha comunicado al Consejo de Ministros que ha tomado conocimiento de la misma.