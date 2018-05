El Gobierno reitera que no modificará la política de dispersión de presos y defiende que ha contribuido al fin de ETA

4/05/2018 - 15:21

El Gobierno ha reiterado este viernes que no habrá "ningún tipo" de modificación de la política de dispersión de los presos de ETA, defendiendo que esta estrategia ha contribuido a la disolución de la banda terrorista, que se ha escenificado hoy en Kanbo, en el sur de Francia.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"El Gobierno ha mantenido estos años, seis largos años, una política clara y determinante que ha dado un resultado positivo y eso es lo que hemos visto y constatado hoy", ha asegurado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien ha considerado el anuncio de disolución de la banda terrorista un "paso correcto".

"Si los que pasos que hemos ido dando han sido los correctos, seguiremos dando los pasos que consideremos correctos. No hay ningún tipo de modificación", ha reiterado el ministro portavoz, ante una pregunta sobre la vigencia de esta política penitenciaria una vez ETA ha puesto fin a su existencia.

Méndez de Vigo ha evitado valorar el acto organizado en Kanbo este viernes en el que una Conferencia Internacional ha servido de representación del fin de ETA. Para el ministro el acto de este viernes "no merece ningún crédito" y lo ha comparado con el acto de Aiete, que se celebró en 2011 tres días antes del anuncio del cese definitivo de su actividad, según Méndez de Vigo el acto de Aiete no supuso ningún acuerdo ni negociación. "Nada de nada y esto es lo mismo", ha asegurado.

Y sobre la lucha por el relato sobre el terrorismo en España, Méndez de Vigo ha asegurado que el Ejecutivo no tolerará que se cuente la historia de una forma distinta a la cómo tuvo lugar. "Fue la banda terrorista que quiso imponer el terror en España y no lo consiguió por la unión de los demócratas y la fuerza del Estado de Derecho", ha afirmado, reiterando que ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos.

El ministro ha puesto en valor la declaración del presidente, Mariano Rajoy, de este viernes que ha estado centrado en el recuerdo de las 853 personas asesinadas durante estos últimos 60 años de la existencia de la organización terrorista. "Rajoy ha sido emocionadamente claro en su intervención. El Gobierno y una inmensa mayoría de los españoles estamos con las victimas que han visto su vida truncada", ha asegurado.