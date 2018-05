JxCat reivindica la "soberanía" del Parlament y advierte: "No nos rendiremos"

Barcelona, 4 may (EFE).- El diputado de JxCat Albert Batet ha reivindicado hoy la "soberanía" del Parlament para poder aprobar la reforma de la Ley de Presidencia, impulsada con la idea de investir a distancia a Carles Puigdemont, y ha advertido de que persistirán en ello, pese a las dificultades, con la frase: "No nos rendiremos".

"La mayoría republicana del pueblo de Cataluña no se rendirá. El presidente Puigdemont no se rendirá", ha sostenido en su intervención desde el atril del Parlament, desde donde se ha preguntado "quién manda en Cataluña", si "la democracia o la represión".

Batet ha recordado que desde las elecciones del 21D se han producido cuatro intentos de investidura en el Parlament y se ha referido al encarcelamiento de Jordi Turull como "el hecho más grave que se ha podido vivir en la historia de la democracia".

El diputado ha apuntado que es una proposición "que habla de soberanía, de democracia, de garantizar los derechos de este Parlament" y que con esta reforma quieren dejar claro "que el presidente de la Generalitat lo eligen los catalanes en las urnas y las elecciones", y ha zanjado que es "una cuestión de soberanía".

"Si esta propuesta se hubiese hecho en 2005 o 2011 no hubiese habido ningún problema", ha manifestado Batet, que ha insistido en que "los derrotados no han aceptado el resultado de las elecciones", en alusión a los partidos no independentistas, de quien ha dicho que "quieren ganar en los tribunales lo que no han ganado en las urnas".

Para el diputado independentista, la modificación de la Ley de Presidencia "da más garantías y seguridad" para que "nadie pueda decir que no es posible" investir a un presidente de la Generalitat.

El Parlament ha aprobado hoy, con los votos de la mayoría independentista, debatir por lectura única la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat, impulsada por JxCat para intentar investir a distancia a Carles Puigdemont, pese al dictamen contrario del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).