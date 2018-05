Arrimadas responde a Puigdemont sobre ETA y acusa al separatismo de estar siempre intentando reescribir la historia

4/05/2018 - 23:03

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado este viernes al separatismo de estar siempre intentado reescribir la historia y ha recriminado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que utilice expresiones como "conflicto" o que hable de "venganza" contra los terroristas.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Puigdemont se ha hecho eco del mensaje del exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan pidiendo la "reconciliación" en el País Vasco tras la disolución de ETA para lanzar un llamamiento al diálogo y al reconocimiento mutuo.

"Hoy es un día histórico para comenzar un futuro de paz en el País Vasco y memoria para todas las víctimas del conflicto. Con la venganza no es conseguido nada. Sólo con el diálogo y reconocimiento mutuo se pueden resolver todos los conflictos", ha defendido el ex presidente catalán en un apunte en Twitter.

Un comentario que no ha gustado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, que ha lamentado que el separatismo intente "siempre" reescribir la historia. "No es 'paz' porque no hubo ninguna guerra sino asesinos matando inocentes. No son 'todas las víctimas' porque no hubo dos bandos, solo verdugos y víctimas. No es 'conflicto', es terrorismo. No es 'venganza', es justicia", ha defendido Arrimadas en la misma red social.