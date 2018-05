Gobierno lamenta que Puigdemont alargue la "agonía" para que no se le olvide

Barcelona, 6 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha lamentado hoy que Junts per Catalunya (JxCat) y Carles Puigdemont estén "alargando la agonía y la confrontación" con el objetivo de generar "inestabilidad política" para que los independentistas "no le olviden".

JxCat acordó ayer intentar investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat antes del 14 de mayo, a ocho días de la fecha límite antes de que sean convocadas unas nuevas elecciones, si bien abrió la puerta a plantear un plan D, un cuarto candidato a la investidura.

Así se ha expresado Montserrat en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el XIII Congreso de Nuevas Generaciones de Cataluña, en las que ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que convoque "un debate de investidura con un (candidato a) presidente legal y viable que piense en todo lo que interesa a todos y cada uno de los catalanes".

La inestabilidad, a juicio de la Ministra, es "el éxito de Puigdemont, porque le garantiza que los independentistas no le olvidan".

Ha asegurado que el Ejecutivo del que forma parte va a recurrir la reforma de la Ley de Presidencia aprobada por el Parlament el pasado viernes, ya que "por encima de la Ley no hay nadie".

"Vamos a utilizar todos los instrumentos legales, porque la Ley nos hace a todos iguales", ha aseverado.

Así, ha pedido que Cataluña vuelva a la "normalidad" para que esta vuelva a ser una tierra definida por la "concordia" entre sus ciudadanos" y por su "liderazgo". EFE