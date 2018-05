Villacís: "Que te elijan presidente de Madrid parece una maldición divina"

Madrid, 6 may (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho hoy no entender a qué está jugando Mariano Rajoy en la Comunidad de Madrid por no haber designado aun al candidato a la presidencia y ha afirmado: "Que te elijan presidente parece que es una maldición divina".

En declaraciones a los medios durante la Carrera de la Mujer, en la que ha participado, Villacís se ha preguntado si Rajoy "no valora la estabilidad política" de esta comunidad y ha lamentado que en el PP no sean capaces de dar con un nombre.

A pesar, ha precisado, de que su grupo parlamentario "se lo ha puesto fácil", porque solo piden que sea "alguien limpio y que no tenga escándalos de corrupción detrás", un requisito que "todos los ciudadanos deberíamos dar por hecho en un político", pero que al PP "se le hace cuesta arriba".

Por otra parte, Villacís ha considerado que la ciudad de Madrid debería estar posicionándose a nivel internacional y ofrecer oportunidades para los emprendedores madrileños que "a día de hoy lo tienen muy difícil para lidiar con la administración y con la maraña burocrática" y ha defendido bajar "ya" los impuestos, "porque se puede, porque al ayuntamiento le sobra el dinero".

"Es hora de que entre un equipo en Madrid que tenga experiencia, ganas de gobernar, ilusión de hacerlo y creo que nosotros humildemente la tenemos", ha subrayado.

Preguntada sobre el hecho de que JxCat haya vuelto a proponer a Carles Puigdemont como candidato a la investidura de la Generalitat de Cataluña, ha dicho que "no se lo explica nadie" y ha considerado que "es como el día de la marmota", a la vez que ha advertido de que se trata de una candidatura que no va llegar a ninguna parte, aunque "les da exactamente igual".

En cuanto a la Carrera de la Mujer, ha asegurado que se trata de un evento para disfrutar pero también para reivindicar todo lo que queda por hacer "en cosas que son muy nuestras", por lo que, ha asegurado, que "hoy ganamos todas".