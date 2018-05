El PSOE insta a Cs a "no hacer nada" que impida la regeneración de Madrid

Madrid, 6 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha instado hoy a Ciudadanos a "no hacer nada" que pueda impedir la regeneración en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, no dar su apoyo a la candidatura que mañana tiene previsto plantear el PP tras la dimisión de Cristina Cifuentes, el pasado 25 de abril.

Durante su intervención en el homenaje al histórico dirigente del socialismos valenciano, Vicente Madrid de 97 años, alcalde de Domeño durante 28 años, celebrado hoy en esta localidad valenciana, Ábalos ha asegurado que si el Gobierno madrileño cambia "el viento de cambio será tremendo para el resto de España".

"Hay que apelar hasta el final para que Ciudadanos sienta el aliento del cambio" en la región madrileña, porque a partir de mañana lunes existe "la oportunidad de abrir una etapa de decencia" tras el escándalo provocado en torno a Cristina Cifuentes.

"Ciudadanos tiene en su mano no hacer nada. No hacer nada que impida la regeneración de la Comunidad de Madrid", ha asegurado el número dos del PSOE, que ha rechazado decisiones "inviables", como ocurre en Cataluña.

Para Ábalos lo que se decide en Madrid es entre "recambio o alternativa" y el recambio es "que cambiarán las personas, pero se mantendrán las mismas políticas, sino peores, porque estos no creen en nada", mientras que la alternativa es el PSOE y la regeneración política.

Por eso, la alternativa está siendo "desconsiderada", ha apuntado, y hay tanto "empeño" en unas encuestas sobre intención de voto que considera que no vienen a cuento, cuando falta tanto tiempo para las elecciones, porque el objetivo es que la política de derechas siga en la Comunidad de Madrid.