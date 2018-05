Podemos acusa a Cs de apoyar al "nuevo capo de la mafia del PP de Madrid" y avisa de que eso también es corrupción

7/05/2018 - 13:16

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado este lunes a Ciudadanos de permitir que un "partido corrupto" siga gobernando en la Comunidad de Madrid, al garantizar la investidura del "nuevo capo de la mafia del PP" en la región. De hecho, ha señalado que ese apoyo también podría ser una "forma de corrupción".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Toda España sabe que el PP es un partido corrupto. Tenemos que empezar a hablar de si a lo mejor no es también corrupción poner en el Gobierno de nuestro país y de la Comunidad de Madrid a un partido que sabes que es corrupto", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Ejecutiva que Podemos.

Según Echenique, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha demostrado en sus declaraciones públicas ser consciente de que "el PP es corrupto". Por ello, cree que si su partido acaba apoyando al candidato del PP, se podría empezar a hablar de "si no es también una forma de corrupción poner en el Gobierno a partidos que, como sabe Rivera, son corruptos".

"Desde aquí interpelamos a Ciudadanos. No tenemos grandes esperanzas en que cambie de parecer. Es un partido que ha demostrado que le importa más la táctica electoral que mejorar Madrid. Es de rigor interpelar directamente a Rivera y exigirle que deje de tomarle el pelo a la gente y que no apoye que gobierne la mafia", ha demandado, tras calificar al futuro presidente madrileño como el "nuevo capo de la mafia del PP de Madrid".

En este sentido, el dirigente de Podemos ha avisado a Ciudadanos de que "los últimos presidentes de la Comunidad de Madrid", del PP, "están imputados en casos de corrupción". "Y Ciudadanos, que pide el voto de la regeneración, dice que va a apoyar a cualquier candidato del PP", ha apostillado.

"SUS INTERESES ELECTORALES POR ENCIMA DE TODO"

"¿Por qué hace esto? Porque ya ha demostrado que es un partido que pone sus intereses electorales por encima de todo lo demás. No le importa poner corruptos en el Gobierno", ha denunciado. "Es un partido que sólo piensa en crecer, en su propio beneficio. Es una manera muy irresponsable de estar en política, que creo que no funciona", ha enfatizado.

Por otra parte, preguntado sobre si cree que la expresidenta Cristina Cifuentes debe dejar su escaño en la Asamblea, Echenique ha señalado que la "trama corrupta" del PP va más allá de ella. Aún así, ha afirmado que los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta, como la presunta falsificación de su máster, la invalidan para ejercer un cargo público.

"No debería estar en la vida pública y debería dedicarse a trabajar en la vida privada, que seguro que tiene muchas oportunidades. Pero el problema del PP de Madrid no es Cifuentes, es el PP de Madrid", ha apuntado.

"Seguramente si la señora Cifuentes deja el acta, correrá la lista y entrará otro diputado que formará parte de la misma trama corrupta", ha remarcado, para añadir que, por ello, no cree que vaya a "cambiar nada porque Cifuentes deje el acta o no", aunque deba renunciar a ella por los casos que le afectan.

NO COMENTA LAS "RENCILLAS INTERNAS" DEL PP

Por otra parte, Podemos no ha querido pronunciarse sobre las "rencillas internas" del PP, al ser preguntado al respecto. Según ha manifestado la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, lo que les preocupa es cómo afectan sus recortes a la mayoría social, algo que se resume, a su juicio, en el polémico comentario realizado por la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, contra las protestas de los pensionistas, por el que ya ha pedido disculpas.

"Lo que nos preocupa es que esa frase de 'Pues os jodéis' significa cómo entiende el PP la política de cara a las mayorías sociales. Lo que me preocupa es que estén intentando sacar adelante unos Presupuestos que consolidan la miseria. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, no que Cospedal y Sáenz de Santamaría se miren mal o no se miren", ha apostillado Vera.

En cuanto al comentario de Martínez de Castro, ha asegurado que aunque es "absolutamente infame", se produjo en una conversación privada, y lo importante es atender al "problema de fondo de ese 'que se jodan'". "Es como el PP entiende y trata a las mayorías sociales", ha apostillado.