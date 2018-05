Rivera critica la "laxitud" del Gobierno en Cataluña y espera que no sea por los PGE

Madrid, 7 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado hoy lo que considera "laxitud presunta" del Gobierno al no recurrir decisiones "flagrantes" del Parlament, como el voto delegado ejercido por Antoni Comín y Carles Puigdemont, y espera que no tenga que ver con un pacto con el PNV para su apoyo a los presupuestos generales.

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente del partido, Rivera ha considerado que esto sería "tremendo" que, tras un "golpe de Estado", ahora el Gobierno estuviese "concediendo privilegios, en este caso sin recurrir al Tribunal Constitucional lo que puede serlo".

Ha explicado que se refiere específicamente a estos votos delegados, dos de los 70 que apoyaron la reforma de la Ley de Presidencia para permitir investir a Puigdemont, y no de la propia ley que da por supuesto que "será recurrida y suspendida porque no tiene ningún sentido".

Rivera preguntará directamente a Rajoy sobre esta cuestión en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso y esperar que responda que "lo van a recurrir y van a rectificar".

Ha indicado que le "sorprende, extraña y preocupa" que ni el presidente ni la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "que han recurrido muchas otras decisiones", no lo hagan en este caso tan "flagrante".

Es un tema urgente para Rivera que no entiende por qué el Gobierno aún no ha recurrido ante el Constitucional el voto tanto de Comín, ya que "nadie puede pedir el voto delegado huyendo de la Justicia y estando imputados por delitos tan graves", como el de Puigdemont.

El líder de Ciudadanos ha mostrado su solidaridad con todos los que sufren el "acoso y derribo de los separatistas" en Cataluña, como jueces, periodistas, políticos y guardias civiles, y ha criticado la acción de algunos profesores en este sentido porque su labor no puede servir para "señalar y amedrentar a menores".

Así, ha explicado que esto no es una opinión, sino "una denuncia de la Fiscalía que ya está en curso" por haber señalado algunos maestros a los hijos de guardias civiles y espera que ahora la Justica "actúe y decida" al respecto.

Por otra parte, Rivera ha denunciado que el PP y el PSOE pretenden hacer un "dedazo" para renovar la cúpula del Banco de España, algo con lo que Ciudadanos está "en total desacuerdo" porque supone emplear la política "a la vieja usanza" y elegir a los dirigentes de este organismo "en un cuarto oscuro".