Falciani denuncia estar en medio del "juego" catalán y pide al Gobierno que le proteja y evite su extradición a Suiza

8/05/2018 - 14:07

Unidos Podemos propone en el Congreso denegar la entrega del informático a Suiza

Unidos Podemos propone en el Congreso denegar la entrega del informático a Suiza

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ingeniero informático Hervé Falciani, que filtró los datos de cuentas bancarias en el banco suizo HSBC, ha rechazado el "juego" de intereses en el que, a su juicio, se encuentra inmerso, en el que se mezclan cuestiones internacionales con temas de política interna, como el conflicto catalán, y ha pedido al Gobierno que deje a un lado estos asuntos y le proteja de la orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza.

Así lo ha asegurado, al ser preguntado sobre si cree que su detención el pasado mes de abril, a raíz de la emisión por parte de Suiza de una nueva petición de extradición, tiene que ver con el hecho de que algunos de los líderes independentistas catalanes huidos se encuentren en dicho país, y de la posibilidad de ser usado como moneda de cambio.

"Me veo en el juego, como todos pueden ver; en un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son de asuntos internos y de asuntos internacionales", ha reconocido en declaraciones a los medios en el Congreso, tras acompañar a Unidos Podemos en el registro de una iniciativa para pedir al Gobierno que evite su extradición a Suiza.

En esta línea, Falciani ha pedido al Gobierno que no mezcle la cuestión catalana con su caso, porque no tiene "nada que ver". "No se pueden defender temas de política interior con hechos que están relacionados con delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado en la historia por evitar un juicio", ha denunciado.

DECISIÓN POLÍTICA, NO JURÍDICA

Eso sí, ha afirmado que su situación ahora mismo no depende de una decisión jurídica, sino política y, en concreto, del Consejo de Ministros. "A nivel político, la oportunidad es hacer una oposición clara a la impunidad bancaria y offshore", ha asegurado. "Basta sólo con que el Consejo de Ministros deniegue esta pedida de extradición de un banco para enviar un mensaje histórico, que sería el de 'no a la impunidad'", ha enfatizado.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril en Madrid, ya que Suiza le reclama para que cumpla la condena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Penal Federal suizo en noviembre de 2015, y firme desde mayo de 2016, por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes del HSBC.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 la extradición de Falciani a Suiza, que ya le reclamaba por los delitos de espionaje industrial, por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos. La famosa 'lista Falciani' es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

INICIATIVA EN EL CONGRESO

En la proposición no de ley que Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso, el grupo confederal reclama al Gobierno que deniegue la extradición reclamada por las autoridades suizas, en el caso de que la Audiencia Nacional acordara concederla, "en uso de la facultad legalmente prevista".

En concreto, Unidos Podemos pide que se adopte esta decisión "atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en Hervé Falciani, al haber colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción".

"Los hechos que dieron lugar a HSCBC a pedir la extradición de Falciani son los mismos que en 2013. Estamos en una situación en la que el propio ordenamiento jurídico español reconoce que no existe delito cuando una persona dice la verdad y además ha ayudado a la administración pública a solventar muchos casos de delitos contra la Hacienda Pública", ha defendido la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo.

A su vez, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha destacado que las comisiones de investigación en Europa y el trabajo y la lucha contra el fraude fiscal "no hubiera sido posible sin alertadores contra la corrupción como Hervé Falciani". "Hay que proteger a estos alertadores contra la corrupción", ha reclamado.

"Falciani es un ejemplo de lo que no se puede hacer con una persona que está colaborando con la justicia para esclarecer casos de fraude fiscal o de corrupción", ha señalado por su parte la diputada de Podemos y ponente en la tramitación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.