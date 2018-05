Zoido: todos los terroristas acabarán donde tienen que estar, en la cárcel

Madrid, 8 may (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy, tras las últimas detenciones de presuntos yihadistas, que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles "no pararán hasta detener a todos" y "todos acabarán donde deben estar, que no es otro sitio que en la cárcel".

Zoido se ha referido así, en declaraciones remitidas por el Ministerio, a la detención de cinco personas en Lorca (Murcia), Abadiño (Bizkaia) y Castillejos (localidad marroquí próxima a Ceuta) que formaban parte de una estructura de reclutamiento y adoctrinamiento del autodenominado Estado Islámico que animaba a atentar en Europa.

El ministro ha recordado las últimas detenciones de presuntos yihadistas y ha añadido: "Que sepan los terroristas, y ya lo saben, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no pararán hasta detener a todos y ponerlos a disposición judicial, porque todos acabarán donde tienen que estar, que no es otro sitio que en la cárcel".

Zoido ha felicitado a la Policía Nacional y a la de Marruecos por la operación de hoy, que ha calificado como "importantísima" y que "demuestra hasta qué punto son eficaces las buenas relaciones que España mantiene con Marruecos, cuyas policías trabajan estrechamente y sin descanso en la captura y detención de terroristas allá donde estén".

"España está vigilante siempre ante cualquier amenaza terrorista y lo demuestra día a día con las operaciones policiales que lleva a cabo y que han propiciado la detención solo este año de 27 personas", ha puesto de relieve.