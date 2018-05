Rivera pide a Rajoy que destituya al presidente del Puerto de Barcelona para dejar de "amparar" la corrupción del 3%

8/05/2018 - 15:23

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que destituyan al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y dejen de "amparar" a una persona investigada en relación con la presunta financiación irregular de la antigua Convergència (CDC).

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Durante una reunión del grupo de Cs en el Congreso, Rivera se ha referido a la pregunta que el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, formulará este miércoles al Gobierno en el Pleno en relación con "el caso del 3%", que, según ha indicado, "vuelve misteriosamente a amparar el PP" al no apartar a Sixte Cambra.

La formación naranja quiere saber "por qué un imputado tiene el amparo del ministro de Fomento y del presidente Rajoy", ha declarado Rivera, advirtiendo al PP de que la preocupación de los españoles ante la corrupción crece "por cosas como esta".

"El 3% no puede estar al frente de una institución como el Puerto de Barcelona, salpicando su imagen", ha subrayado. El Ejecutivo central podría hacer uso del artículo 155 de la Constitución, por el cual intervino la Generalitat de Cataluña, para destituir a Cambra, que fue detenido y luego puesto en libertad el pasado 2 de febrero durante una operación de la Guardia Civil en Barcelona y que aún no ha declarado ante el juez.

RECURRIR EL VOTO DELEGADO DE PUIGDEMONT Y COMÍN

Por otro lado, el líder de la formación naranja se ha referido a la pregunta que hará en el Pleno al presidente del Gobierno, sobre la "irresponsabilidad" de no recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán que permite el voto delegado de los diputados Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) y Toni Comín (ERC), que, según ha señalado, se marcharon al extranjero para "huir de la Justicia" española.

Desde su punto de vista, el voto delegado en este caso "no tiene ningún sentido y jurídicamente es perfectamente atacable". Por eso "nos preocupa que Rajoy no mueva un dedo y vaya a permitir el voto de unos señores que no solo han burlado la ley, sino que se han burlado de la mayoría de los catalanes y de la mayoría del pueblo español y que pueden haber cometido delitos de prevaricación, malversación de fondos, rebelión o sedición", ha indicado.

"Como socios de investidura, como socios en la aplicación del 155, como socios en los Presupuestos y como partido de Estado y constitucionalista, le exigimos que recurra inmediatamente al Tribunal Constitucional", ha recalcado, rechazando que el Estado conceda "privilegios" a quien "huye de la Justicia".