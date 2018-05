Cs confirma su apoyo a Garrido al ser "la opción menos mala"

Madrid, 8 may (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha confirmado hoy el apoyo de su grupo al candidato del PP para presidir la Comunidad tras la dimisión de Cifuentes, Ángel Garrido, al ser "la opción menos mala".

Aguado ha sido el último portavoz parlamentario que se ha reunido con la presidenta del Parlamento, Paloma Adrados, dentro de la ronda de contactos iniciada ayer en la Asamblea para buscar a un candidato para la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En la rueda de prensa celebrada a continuación, ha informado de que le ha trasladado el apoyo de Ciudadanos a la candidatura de Garrido, ya que al no haber "una opción preferida ni óptima" han preferido "buscar la opción menos mala".

"La opción menos mala en estos momentos es una Presidencia interina de Garrido, del PP, para agotar esta legislatura", ha comentado.

Al contar con el apoyo de PP y de Ciudadanos, que suman mayoría en la Cámara, Garrido será el candidato propuesto para la investidura en lugar de Gabilondo, que también planteó su candidatura pero sólo cuenta con los apoyos de su grupo y de Podemos.

Más allá de Garrido, Aguado considera que "otras opciones habrían sido peores" y habrían resultado "más costosas en términos de iniciativa política y de acción parlamentaria".

"Esta vía es la menos mala teniendo en cuenta que Ciudadanos a día de hoy no tiene los escaños ni los apoyos suficientes para gobernar la Comunidad de Madrid", ha recalcado.

El portavoz de Ciudadanos ha insistido en que el acuerdo de investidura que firmaron tras las elecciones autonómicas de 2015 ya no está "vigente" porque lo suscribieron con Cifuentes.

"Lo que no vamos a hacer ahora es reeditar nuevos acuerdos de investidura a menos de un año que se agote la legislatura", ha añadido.

Con todo, confía en que el nuevo Gobierno regional se "comprometa" a llevar a cabo "los puntos y las reformas que todavía están pendientes" del acuerdo de investidura y le ha tendido la mano para negociar los presupuestos de 2019.

"Me gustaría que en 2019 también haya presupuestos, ha dicho.

Más allá del acuerdo de investidura, ha mencionado entre los asuntos pendientes la reforma del reglamento de la Asamblea, la del Estatuto de Autonomía de la Comunidad y la aprobación de leyes como una para garantizar el carácter público del Canal de Isabel II.

Aguado ha advertido a Garrido de que si es investido presidente "no va a poder poner en marcha ni una sola iniciativa legislativa si no es contando con al menos un grupo parlamentario de la Cámara".

"Le invito a no autocastigarse, a no arrinconarse, a buscar y recuperar los puentes que han ido dinamitando durante los últimos meses e intentar ser útiles a los madrileños desde ese gobierno interino", ha añadido.

En su opinión, Garrido será un "presidente interino" porque "sustituye a una persona que no está al frente por razones obvias", en referencia a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Además, ha señalado que "no tiene como encargo impulsar un proyecto político determinado sino agotar una legislatura que ya está iniciada".

"No le pedimos grandes proyectos porque creo sinceramente que no los tiene y no es el momento de impulsarlos (...) será a partir de 2019", ha apuntado en alusión a la legislatura que comenzará tras las próximas elecciones autonómicas.