Páramo (Cs) afirma que "algunos tienen 'ciudadanitis' porque ven las encuestas y se ponen nerviosos"

9/05/2018 - 14:11

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, considera que las críticas del PP y el Gobierno al partido por retirar su apoyo a la aplicación del 155 en Cataluña obedecen a que "algunos tienen 'ciudadanitis' porque ven las encuestas y se ponen nerviosos". Espera que el rifirafe no afecte a otros acuerdos, como los presupuestos o el gobierno de Madrid.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la Sexta recogidas por Europa Press, ha asegurado que "las descalificaciones y los insultos por parte del PP son lo normal, porque están tremendamente nerviosos" al ver "que se puede acabar el régimen bipartidista".

Con todo, espera que el 'rifirrafe' no afecte a otros acuerdos como la investidura de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid, cosa que consideraría una "irresponsabilidad", o los Presupuestos Generales del Estado, con todas las "partidas que se han negociado".

"No le puedo decir sí o no", ha contestado De Páramo a la pregunta de si Ciudadanos romperá su acuerdo con el Gobierno para sacar los Presupuestos Generales adelante. "Espero que no --ha añadido--, porque hay muchas partidas que hemos negociado. Ojalá esas propuestas puedan salir adelante, hay que hacer oídos sordos a los insultos", ha sentenciado.