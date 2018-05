Los cabecillas de Gürtel recurrirán ante el TC su primera condena en firme

Madrid, 9 may (EFE).- Los cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes' y Pablo Crespo recurrirán en amparo ante el Constitucional la primera sentencia en firme a la trama, por la contratación para Valencia de un expositor en Fitur, que dio a conocer ayer el Tribunal Supremo, han informado a Efe fuentes de su defensa.

El Supremo ratificó ayer todas las condenas en este caso, incluidos los 13 años de prisión a los que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó a Correa y a Crespo y los 12 años y 3 meses de prisión que impuso a El Bigotes, lo que les llevó a ingresar de forma preventiva en prisión hace más de un año.

La decisión del Supremo coincidió con el último día de juicio a la denominada rama valenciana, en el que está acusado el exdirigente del PP valenciano Ricardo Costa y que se saldó con rebajas en la petición de la Fiscalía para gran parte de los acusados por su colaboración con la Justicia, lo que supuso que el mayor beneficiado fuera Correa en detrimento de otros como El Bigotes, al que finalmente piden más pena que a su jefe.

Solo El Bigotes hizo uso de su derecho a la última palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia y sus palabras fueron dirigidas a protestar por la sentencia del Supremo y la diferencia de trato de la Fiscalía hacia las personas que, como él, habían optado en el último momento en colaborar con la Justicia.

"Estoy profundamente dolido y, mirando a la fiscal a los ojos, le puedo decir que hoy he decidido no volver a colaborar, porque hoy mirándola a usted creo menos en la justicia", expuso afectado para después anunciar su intención de llegar a un tribunal de derechos humanos, de no conseguir ser escuchado en España.

"Rezo para que más pronto que tarde todo esto llegue a un tribunal de derechos humanos, que ponga orden y no se deje amedrentar ni por la presión mediática ni por los sicarios mediáticos", sentenció.

La firmeza de esta sentencia, que ahora tienen previsto recurrir ante el TC, es trascendente para la causa porque avala la legalidad de las grabaciones que le hizo a Correa el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que dieron lugar al inicio de la investigación a la trama y cuya legalidad había sido cuestionada numerosas veces por los acusados.

Las defensas habían pedido que se decretara la nulidad de esas escuchas por vulneración del derecho a la intimidad, pero el Supremo cree que ninguna "lesión se produce cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales"