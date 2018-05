Maroto, sobre el anuncio de Rivera de retirar su apoyo al 155: "Un mal día lo tenemos todos, seguro que lo reconsidera"

9/05/2018 - 19:57

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, se ha referido este miércoles a la decisión del líder de Cs, Albert Rivera, que ha anunciado que retiraba su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Un mal día lo tenemos todos, seguro que lo reconsidera", ha opinado el 'popular'.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha asegurado que "nadie va a entender que una materia que ha requerido tanto consenso vaya a salir por los aires por lo que algunos han denominado como una pataleta".

"Un político de Estado es el que sabe estar juntos aún siendo distintos", ha señalado, para después atribuir a "un mal día" la decisión del líder de la formación naranja de retirar su apoyo al artículo 155 de la Constitución, aplicado el pasado mes de octubre en Cataluña.

"Cuando los propios medios de comunicación piensan que Rivera se ha equivocado y el PSOE dice que el PP tiene razón... seguramente lo que ha sucedido hoy en el Congreso es que no se esperaba esa respuesta de Rajoy", ha explicado el político 'popular', en alusión a una contestación del presidente al líder de Cs en sede parlamentaria.

En este sentido, Maroto ha dicho que "no se entiende" la decisión de retirar el apoyo "a algo que ya se ha efectuado". "Qué quiere, ¿volver a votarlo? A veces uno no acierta, pero no se tiene porque ser perfecto", ha remachado.