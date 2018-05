Rivera pide mantener el 155 aunque haya Govern si no promete respetar la ley

Madrid, 10 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el artículo 155 "no se puede levantar" en Cataluña aunque haya gobierno, si antes este no se compromete con el Estatut y el respeto a la ley.

"Lo digo porque en palabras del PP hay que salir corriendo de allí y, cuidado, allí es España", ha señalado Rivera en una entrevista en Telecinco

No se trata, ha insistido, de "salir corriendo de tu país", se trata de "garantizar" la aplicación de la Constitución en el país.

Entiende que aunque finalmente se constituya un gobierno en Cataluña, "esto no va a cambiar en un cuarto de hora" y hay que "vigilar" que la ley se cumple y que los independentistas no volverán a las andadas.

Ahora bien, ha explicado, si el Ejecutivo catalán que salga adelante reconoce que "se ha equivocado", respetarán la legalidad y gobernarán "la comunidad autónoma" entonces el 155 "no tiene sentido".

En opinión de Rivera, Mariano Rajoy tiene la intención de "salir corriendo" de Cataluña por su propia "supervivencia".