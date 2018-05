El líder grecochipriota, abierto a reanudar el diálogo sobre la reunificación

Belgrado, 10 may (EFE).- El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, expresó hoy en Belgrado su disposición a reanudar las negociaciones con los representantes turcochipriotas en busca de una solución para la reunificación de la isla.

"He reiterado nuestra determinación a continuar el diálogo, siempre bajo auspicios de la ONU, con el objetivo final de encontrar una solución que cree un Estado realmente independiente mediante la retirada de las tropas (turcas) que han ocupado nuestro territorio para que podamos funcionar como un Estado normal", declaró Anastasiadis.

El líder grecochipriota, que se reunió en Belgrado con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, para tratar de relaciones bilaterales y la situación regional, recordó que el último intento de reanudar el diálogo fracasó en julio del año pasado.

El presidente chipriota recordó "los recientes desafíos turcos en el mar Egeo", en referencia a que en febrero pasado Turquía impidió las prospecciones de gas por parte de unas empresas europeas en la zona.

Turquía se opone a actividades de extracción de hidrocarburos en las aguas territoriales de Chipre mientras no se resuelva el conflicto que mantiene la isla dividida desde 1974.

En ese año, el ejército turco ocupó la parte norteña de la isla y en 1983 declaró la República Turca del Norte de Chipre, reconocida sólo por Ankara, que mantiene la presencia de miles de soldados en ese territorio.

Anastasiadis indicó hoy que un reciente anuncio del secretario general de la ONU sobre una eventual visita a Chipre de su enviado especial sería una oportunidad para "analizar la voluntad de las dos partes de buscar resultados positivos que posibiliten la vuelta a las negociaciones".

Señaló que el objetivo de la parte grecochipriota es una solución basada en las normas europeas y del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Deseamos hallar soluciones que no sean en detrimento de los dos pueblos que viven en Chipre sino ayudar para que no se formen obstáculos ni gran desconfianza entre nosotros, porque si no fracasaríamos en el intento de reunificar nuestro país y crear las condiciones para una vida pacífica", dijo.