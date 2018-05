El alcalde de Alicante subraya que el PP no negoció con Belmonte (Guanyar) para recuperar la alcaldía

10/05/2018 - 14:28

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado este jueves que el PP no negoció con la edil no adscrita y ex de Guanyar, Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco facilitó a los 'populares' recuperar la Alcaldía al ser el partido más votado en las pasadas elecciones, y ha instado al PSPV a explicar "qué pusieron encima de la mesa" en la negociación con la concejal para intentar lograr su apoyo a la candidata socialista, Eva Montesinos.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

Barcala ha hecho estas declaraciones este jueves en Alicante al ser preguntado por la decisión de Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias para investigar la supuesta intención de compra del voto de la concejala Nerea Belmonte, para que apoyara a la candidata socialista en el pleno de investidura, a raíz de una denuncia presentada por dos vecinos el pasado 2 de mayo.

Preguntado por las declaraciones del PSPV, que dirige las sospechas hacia el PP, ha reiterado que el PP "no se sentó ni se ha sentado a negociar con Belmonte". "La cuestión es que ellos, que sí reconocieron que se sentaron a negociar, que expliquen qué pusieron encima de la mesa. Probablemente por no dar las explicaciones cuando debían, han provocado que se haya tenido que hacer intervenir a la Fiscalía", ha dicho, y ha instado a los socialistas a explicarse ante el ministerio público para "aclarar qué hicieron en esa negociación: No hay otra película".

El primer edil ha indicado que, como alcalde, no se aparta de lo que ha dicho hasta ahora de "respeto" a la administración de Justicia y al fiscal, que ha decidido abrir diligencias, así como a las decisiones que adopte y el trabajo que realice, si bien ha solicitado que las cosas "se hagan con la rapidez que requieren para que queden aclaradas". "Si hay hechos que tengan que ser objeto de investigación, que se haga y que se aclare rápido", ha pedido.

Barcala ha manifestado que el PP valorará si se suma a la denuncia en función de lo que se aprecie en la investigación del fiscal, ya que no tienen información sobre ese tema, "ignoran" el objeto de la denuncia, las diligencias y "el por qué y para qué". "Tiene que quedar muy claro que la investigación se abre a raíz de las supuestas negociaciones previas a la investidura por parte de otros partidos", ha recalcado, y ha añadido que estarán "a lo que resulte" y sobre eso, decidirán si se personan o no.