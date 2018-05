Arrimadas (Cs) expresa su "decepción" porque el Gobierno ha vuelto "al pasteleo" con los nacionalistas

10/05/2018 - 14:32

La líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas, ha expresado este jueves su "decepción" y "preocupación" porque en el Gobierno "hay un pasteleo con los nacionalistas de nuevo" y "vuelven a ir de la manita con los nacionalistas vascos", lo que en lugar de solucionar el problema, "lo alarga".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"En Cataluña, los que estamos dando la cara estamos muy preocupados y decepcionados con el Gobierno de España. Veo a Montoro diciendo que no se ha cometido malversación, veo que no han recurrido el voto delegado de Comín y Puigdemont, y veo que los guardias civiles tienen que acudir a UNICEF para proteger a sus hijos, que están siendo señalados mientras el Gobierno no hace nada", ha denunciado en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press.

En su opinión, "el PSOE y el PP quieren que esto de Cataluña pase" pero "esto no va a pasar, hay que solucionarlo" y hacerlo trabajando. "El pasteleo con los nacionalistas no soluciona el problema, lo alarga", ha sentenciado.

Sobre las críticas del PSOE a Ciudadanos por romper su acuerdo para la aplicación del 155, Arrimadas ha cargado contra Pedro Sánchez por pedir lealtad cuando ella ha visto "cómo el PSOE defendía un referéndum" en Cataluña o "cómo hacían un tripartito y le daban a ERC Educación y Medios de Comunicación". "Sólo puedo reírme", ha comentado.

En la misma línea, ha afirmado que Pedro Sánchez ahora se dedica a ser "comentarista" de lo que "consiguen" los demás. "Los ciudadanos saben donde está Cs siempre (...) El PSOE ni está ni se le espera. No ha conseguido ni una sola medida. Su 'no es no' aporta muy poco y por eso, entiendo que se tenga que poner de comentarista de Ciudadanos, que seguimos trabajando", ha añadido.