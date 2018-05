El Gobierno de Carmena estudiará la propuesta contra la prostitución del PSOE

Madrid, 10 may (EFE).- La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado hoy que todavía no conocen el contenido de la ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual del PSOE, por lo que "no han podido evaluar de forma profunda" la propuesta.

Así lo ha expresando a las preguntas de los periodistas tras finalizar la reunión de la Junta de Gobierno, donde ha señalado que "sólo conoce el contenido" a través de la prensa.

"Sabemos que se trata de una ordenanza larga y profunda", ha asegurado la portavoz del Ayuntamiento y ha añadido que la estudiarán a través del área de género y políticas de diversidad para establecer un "plan operativo".

La propuesta de ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual presentada ayer por el PSOE que prevé sanciones para los consumidores de prostitución, mafias y proxenetas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros.

Ante esto, Maestre ha destacado que esta medida ya se contempla en la ley de Seguridad Ciudadana y se aplica de forma estatal.

La propuesta de ordenanza presentada por el PSOE consta de 36 artículos, cuatro títulos, seis disposiciones adicionales, una derogatoria y tres disposiciones finales.

El texto planteado por los socialistas se articula en torno a cuatro ejes dentro del ámbito competencial municipal: la defensa y el apoyo a las víctimas, las sanciones a consumidores y proxenetas tanto en espacios públicos como en locales, la retirada de publicidad que incite a la prostitución y el desarrollo de campañas de prevención y sensibilización.