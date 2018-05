José Blanco tilda a Albert Rivera de "patriota de hojalata"

10/05/2018 - 20:10

El eurodiputado y exministro de Fomento José Blanco ha tildado este jueves al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de "patriota de hojalata", después de que esta formación política le haya retirado el apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

"Es la cosa más oportunista, más vomitiva que he escuchado a un dirigente político en el ámbito nacional", ha espetado Blanco en una rueda de prensa en Lugo.

"Me ha recordado lo que hacía el PP cuando el Gobierno del que yo formaba parte estaba dialogando con ETA para acabar con el terrorismo, que es negar el apoyo al gobierno de España. Si una persona tiene sentido de Estado, se apoya al Gobierno frente al desafío de los independentistas. Siempre, aunque el gobierno se equivoque y si el gobierno se equivoca se le dice en privado", ha asegurado.

Así, incide en que: "No se debe utilizar oportunista y electoralmente un tema en el que nos jugamos el ser o no ser de España. "Desde luego, la vertebración y cohesión de España no se garantiza con el látigo y con la falta de compromiso", agrega.

De este modo, el eurodiputado socialista José Blanco ha avisado de que "el compromiso se expresa apoyando al Gobierno cuando el Gobierno está respondiendo a ese desafío".