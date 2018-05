Las víctimas de ETA preguntan en Moncloa por 'Josu Ternera' y censuran la continuidad del proyecto político de la banda

10/05/2018 - 20:40

Las asociaciones muestran su satisfacción porque Rajoy mantendrá la política penitenciaria, aunque estarán vigilantes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de víctimas han preguntado este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la situación de etarras fugados de la Justicia como 'Josu Ternera', el autor junto a 'Anboto' del audio en el que ETA anunció su disolución. Además, han censurado que continúe el proyecto político de la banda, con el intento de "falsear" su historia criminal.

Las víctimas han coincidido mayoritariamente en mostrar su satisfacción por las palabras de Rajoy en el sentido de que no habrá cambios en la política penitenciaria de acuerdo a lo establecido en la legislación en vigor, que establece que no habrá acercamientos de presos sin previamente, y de forma individual, condenar la violencia, colaborar con la Justicia y pagar las deudas contraídas como responsabilidad civil por sus atentados.

Del lado de las críticas, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha mostrado su desconfianza ante el hecho de que no se haya detenido a 'Josu Ternera'. El Gobierno ha defendido que se ha intentado, sin éxito, el arresto. Además, ha exigido que "se desactive el falseamiento de los nacionalistas" y que no cedan competencias de prisiones hasta que no se esclarezcan los más de 300 crímenes sin resolver.

CRÍTICAS POR PACTAR CON EL PNV

Ana Iríbar, de la Fundación Gregorio Ordóñez, ha criticado al Gobierno por pactar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos y ha defendido que este final de ETA es "decepcionante e injusto". "Los actores al servicio de ETA siguen actuando y no se han resuelto muchos crímenes ni perseguido a algunos criminales", ha defendido. "Sí ha habido impunidad", ha comentado, recordando esos atentados sin autor conocido.

La presidenta de la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha agradecido las palabras de Rajoy porque han "dado respuesta" a sus inquietudes al decir que "no habrá impunidad ni ninguna cesión". No obstante, ha mostrado su miedo por que se pueda terminar cediendo a los terroristas o que no se mantenga la política de dispersión.

Miguel Folguera, de APAVT, ha insistido en esta idea de "estar vigilantes", aunque ha incluido otras peticiones como poner fin a los actos de enaltecimiento que se siguen sucediendo en el País Vasco y Navarra. Otra de las críticas ha sido que desde la televisión pública catalana y otros medios de comunicación se ponga fin a la "apología del terrorismo", tal y como ha defendido Joaquín Vidal, de la federación de asociaciones autonómicas.

La diputada del PP y presidenta de la Fundación de Víctimas, María del Mar Blanco, ha hablado de "entrañable encuentro" con el presidente del Gobierno y el ministro del Interior. El resumen de la reunión para ella es que "no va a haber ningún tipo de cambio en la política penitenciaria". Florencio Domínguez, presidente del Centro Memorial, ha subrayado la importancia de que no haya un relato de los años de plomo escrito por los terroristas, de ahí la importancia de "deslegitimar la violencia".

"ETA ha tenido una trayectoria ignominiosa y ha querido cerrarla con un final indigno. No han conseguido sus objetivos, lo han dicho ellos mismos", ha mantenido Florencio Domínguez, que también ha defendido que debe prevalecer que hubo víctimas y verdugos.

ZOIDO VIAJA EN EL MISMO AUTOBÚS

Zoido ha llegado a la reunión viajando en el mismo autobús en el que los representantes de la veintena de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo se han desplazado desde la sede del Ministerio en el Paseo de la Castellana hasta llegar al complejo de la Moncloa, donde Rajoy les esperaba para saludarles uno a uno, antes de comenzar una reunión que se ha prolongado por espacio de dos horas.

Ningún miembro del Ejecutivo ha comparecido luego en rueda de prensa, aunque sí lo han hecho varios portavoces de las asociaciones de víctimas. Por la mañana, al término de la reunión del Pacto Antiterrorista en Interior, Zoido había puesto en valor la unidad de los demócratas y la memoria de las víctimas en la derrota de ETA, comprometiéndose a aplicar la ley en vigor en lo referente a los presos etarras "sin contrapartidas ni impunidad".