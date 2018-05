Errejón pide a Garrido que se disculpe tras la imputación de Cifuentes y a Ciudadanos que no le invista

11/05/2018 - 14:57

El candidato a encabezar la lista de Podemos en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, considera que, tras la imputación a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso de su supuesto máster, el que fuera su 'número dos' Ángel Garrido debe pedir "disculpas" por haber insultado a quienes pidieron explicaciones a su antigua jefa. Además, ha pedido a Ciudadanos que "rectifique" y no le invista como nuevo presidente regional.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Errejón en declaraciones en el Congreso, donde ha recordado que con la imputación de Cifuentes se completa la lista de presidentes madrileños, todos del PP, que han tenido que pasar por los tribunales en los últimos años, ya que antes que ella han sido imputados Ignacio González, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón.

"Al PP de Madrid no se le pueden dar cheques en blanco porque todos acaban en los tribunales", ha sentenciado, pidiendo al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que reflexione y no convierta a Garrido en sucesor de Cifuentes. "No puede decirnos que la quinta va la vencida porque es posible que tropiece por quinta vez", ha agregado.

"¿De verdad después de Aguirre, Gallardón, González y Cifuentes le va a dar una quinta oportunidad al mismo partido y a la misma banda?", ha preguntado al líder naranja, al que ha recalcado que "la inmensa mayoría de los madrileños quieren pasar página". "Y eso --ha añadido-- no se hace con el 'número dos' de Cifuentes, que la aplaudía a rabiar y decía que era todo mentira".

NOS INSULTABA MIENTRAS LA APLAUDÍA

En este contexto, Errejón ha exigido a Garrido que, "si quiere ser el presidente de todos los madrileños" se disculpe por haber "insultado" a la oposición, los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil que pidieron explicaciones a Cifuentes por su máster.

"Nos insultaba, decía que era todo una mentira y una conspiración y aplaudía a Cifuentes. Ahora tiene que disculparse por insultarnos cuando decíamos una cosa que es verdad", ha remarcado el diputado de Unidos Podemos.