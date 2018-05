Ábalos aconseja a Torra que sea "autónomo" y se "desprograme" de "xenofobia"

Barcelona, 11 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido hoy al candidato a la investidura en Cataluña, Quim Torra, que sea un president "autónomo" de Carles Puigdemont y no "interpuesto", y le ha aconsejado "someterse a una desprogramación" de una "cierta xenofobia" que ve "alarmante".

En una rueda de prensa junto al secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, tras una reunión entre ambos dirigentes en la sede de los socialistas catalanes, Ábalos ha lanzado un mensaje al candidato propuesto ayer por Carles Puigdemont para someterse a la investidura a presidente de la Generalitat.

"Pido al candidato que esté a la altura de su responsabilidad y de la dignidad del cargo que pretende asumir. Que sea un presidente autónomo, no interpuesto, que dignifique el cargo de presidente de la Generalitat y que su compromiso sea con el conjunto del pueblo catalán y no al servicio de ningún ente exterior. Que ese sea su compromiso", ha apuntado.

Ábalos ha admitido que le "llama la atención" que "la derecha, sea catalana o española, tiene unos comportamientos muy similares: el dedo vuelve a existir".

Si en Madrid, ha argumentado, "la designación de un candidato interino o transitorio se hace de modo digital, aquí en Cataluña, por más que intente revestirse o exaltar la democracia, el mecanismo es el mismo, el digital. Y es curioso cómo ambas derechas tratan de encubrir sus corrupciones".

Preguntado por algunos mensajes polémicos de Torra que han trascendido en las redes sociales, Ábalos ha afirmado que el candidato de JxCat "ha dejado bien constatadas algunas de sus ideas que, realmente, son alarmantes".

"Más allá de una cierta xenofobia -ha subrayado-, cuando uno ejerce una función como es la de president, debe estar pendiente de unir, no de dividir. Desde luego, tendría que estar desprogramado. Debería someterse a una cierta desprogramación para poder ejercer una función tan digna como la de presidente de la Generalitat".

Por otro lado, ha sugerido que en el PSOE "no hay mucha confianza" en que la investidura de Torra vaya a suponer una "vuelta clara a la normalidad", sino que más bien "parece una estrategia de mantener sin límite de tiempo este conflicto de modo permanente".

Ha evitado en todo caso "precipitarse" al avanzar hechos y, dado que el "afán" de los socialistas es "la vuelta a la normalidad", ha explicado que el PSOE "no tiene ningún inconveniente en mantener las relaciones institucionales que corresponda", en respuesta a si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tendrá intención de reunirse con el nuevo president una vez acceda a su cargo en la Generalitat.

Y es que Ábalos ha recordado que cuando el candidato asuma el cargo de nuevo president, "para nosotros será el presidente", ha dicho, además de incidir en que "la solución al conflicto pasa por el diálogo" y se requiere una solución "política" para Cataluña.

Por su parte, Salvador Illa ha reiterado el rechazo del PSC a Torra, quien "no cuenta con la confianza" de los socialistas, por "su perfil y trayectoria como activista", si bien ha dejado claro que le "juzgarán" por sus "decisiones y propuestas como presidente".

Illa le ha exigido que "respete la legalidad vigente, el Estatut y la Constitución"; que gobierne para el "100% de los catalanes y no solo para una parte"; y que "abra un proceso de diálogo entre catalanes y con el Gobierno de Mariano Rajoy"; como también le ha pedido que se "disculpe" por sus tweets: "Lo valoramos mal, no son nada respetuosos con las personas que no pensamos como él".