Gabilondo no espera que Ciudadanos reconsidere su apoyo a Garrido

Toledo, 11 may (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha considerado hoy en Toledo que no parece que Ciudadanos vaya a replantearse su apoyo a que Ángel Garrido sea investido presidente de la Comunidad de Madrid, a pesar de la imputación de la expresidenta Cristina Cifuentes.

A preguntas de los periodistas, Gabilondo ha dicho que pese a la imputación de Cifuentes por los delitos de falsificación de documento público y cohecho, no parece que Ciudadanos vaya a replantearse su postura de apoyo al candidato del PP, "toda vez que ellos decían que en cualquier caso iban a votar a un candidato del Partido Popular, incluso sin saber el nombre, fuera quien fuere".

"Ellos han manifestado expresamente cuál es su posición, a mí me parece que es un error, pero yo lo respeto, a mí me parece que no están a la altura de los propios discursos que ellos plantean que son de regeneración, de nueva política", ha añadido.

Gabilondo, que ha impartido una conferencia en un congreso de educación que se celebra en Toledo, ha añadido: "Por eso nosotros hemos pedido su apoyo, no porque apoyen esto que se dice, que a veces produce gracia, de la izquierda radical, porque no somos nosotros extremistas, sino para que se sumen ellos al proyecto de transformar Madrid".

En este sentido, ha advertido: "Madrid no puede esperar un año más en esta situación con un Partido Popular que creo que su ciclo en la Comunidad, como ciclo de política para beneficiar a la comunidad, está concluido".

Preguntado por la imputación judicial de la expresidenta madrileña, Gabilondo ha recordado que "nosotros, cuando aparecieron todos estos asuntos lo que pedimos inmediatamente fue la comparecencia en el pleno de la señora Cifuentes, porque nosotros trabajamos en el Parlamento".

"Yo soy el portavoz de un grupo parlamentario, nosotros seguimos los cauces parlamentarios, ella compareció en el pleno, las explicaciones que dio a nosotros no nos parecieron satisfactorias, nos parecían que eran más bien excusas, que era inverosímil lo que se decía", ha relatado.

Y ha agregado que "a continuación, lo que hicimos fue, tras reunirnos, presentar una moción de censura, que es el modo en que reglamentariamente se exigen las responsabilidades políticas".

"Nosotros hemos seguido los cauces de exigencia de responsabilidades políticas, pero nosotros no somos jueces, ni queremos serlo, ni debemos serlo", ha sentenciado Gabilondo, que ha apuntado "los jueces tienen sus caminos, los procesos son los que ellos consideran adecuados y lo que hago es respetar eso".

No obstante, ha señalado que "la presunción de inocencia también es importante en todos los casos", y ha argumentado que "así como yo creo que es reprobable políticamente, sin ninguna duda, y por eso pedimos la moción de censura, sobre otros asuntos lo que hacemos es respetar a quienes tienen competencia y conocimiento para decidir".

Pero ha puntualizado que "esto también confirma que la petición de exigencia de responsabilidad política tenían alguna base o algún fundamento" y ha manifestado "esperemos a que acaben las cosas y que ella se exprese con todas sus posibilidades, ahora que es imputada, en los cauces en los que tiene que hacerlo".

"Somos parlamentarios, pedimos explicaciones parlamentarias, y por eso pusimos la moción de censura", ha reiterado Gabilondo, que ha subrayado que va a haber una sesión de investidura y que de ello "se puede deducir que al menos algunos indicios de que algo no se hizo bien parece que eran claros".