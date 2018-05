Mosul, más preocupada por la seguridad y la reconstrucción que por las elecciones

Bagdad, 11 may (EFE).- Los habitantes de Mosul, el principal bastión en Irak del grupo terrorista Estado Islámico (EI) hasta 2017, no muestran entusiasmo por los comicios parlamentarios que se celebran mañana, más preocupados por la reconstrucción de la urbe y los posibles atentados durante la votación.

"He decidido no votar en estas elecciones por varias razones, la principal es porque se supone que deberíamos hacerlo con la esperanza de un cambio, aunque sea pequeño", dice a Efe la profesora universitaria Warkaa Mohamed, para quien los diputados por la provincia de Nínive, cuya capital es Mosul, "no ha han hecho nada por los ciudadanos en los últimos años".

"Por eso el ciudadano no va arriesgarse a convertirse en blanco de las células durmientes del grupo terrorista Estado Islámico (EI) para participar en la votación", concluye Mohamed, mostrando el temor que comparten muchos musoleños a eventuales ataques yihadistas.

Los barrios de Mosul, especialmente los de la orilla occidental del río Tigris, siguen sufriendo grandes carencias de servicios debido a la destrucción causada por la guerra entablada por las fuerzas gubernamentales y los insurgentes del EI, que ocuparon la ciudad desde el verano de 2014 hasta julio de 2017.

El portavoz del EI, Abu Hasan al Muhayir, amenazó el pasado 22 de abril con cometer atentados en los colegios electorales en Irak.

En un mensaje difundido por la red de mensajería Telegram, Al Muhayir advirtió de "ataques al Gobierno chií en Irak y en todos los colegios electorales y a las personas que se encuentren dentro".

El abogado Aher al Abadí opina como Mohamed y considera a los políticos unos populistas que "en todas las elecciones se llenan la boca hablado del interés público y prometiendo a quienes viven bajo el umbral de la pobreza servicios y seguridad, así como empleos a los jóvenes en paro, pero, cuando ganan, no cumplen sus promesas".

Sin embargo, el también profesor universitario y analista político Ali Ugolan reniega del boicot, que califica de "gran error" porque, según él, "permite el regreso de los corruptos al poder".

En este sentido, insistió en que algunos de los candidatos actuales son antiguos políticos expulsados por corrupción que pretenden volver a la escena política.

Nínive es la segunda provincia del país y aporta 34 de los 329 diputados del Parlamento, solo por detrás de la capital, Bagdad, donde se eligen 71 escaños.

Ugolan, aunque reconoce que las elecciones no están entre las prioridades de los mosuleños, más preocupados por las patentes consecuencias de la guerra y el terrorismo, cree que la presencia de nuevos candidatos podría animar a los habitantes a acudir a votar.

El analista destaca a Efe que son desplazados que regresaron a la ciudad una vez que esta fue liberada.

Algunos políticos,reconocen que "el deterioro de la ciudad podría causar el boicot electoral de parte de los residentes", como Basma Basim, candidata de la lista de Al Nasr (La Victoria), encabezada por el primer ministro, Haidar al Abadi.

"Levantamos el lema de la lucha contra el terrorismo y vencimos al terrorismo. Ahora estamos persiguiendo a los remanentes del EI y, la próxima etapa, se dedicará a la reconstrucción", asegura a Efe.

Basim insiste en ver el vaso medio lleno y subraya que, a pesar de la destrucción de la ciudad, la guerra "acabó con los yihadistas y, al final, salvó a los ciudadanos de una ocupación que duró tres años".

Las preocupaciones por la seguridad ha empujado a las autoridades a cerrar los aeropuertos y los pasos fronterizos terrestres desde la medianoche del viernes 11 de mayo hasta la medianoche de la jornada electoral del sábado.

Asimismo, el Comité de Seguridad para las Elecciones ha montado puestos de control de la Policía y del Ejército en torno a los colegios electorales, vigilados también por un dispositivo aéreo.

Las autoridades han anunciado que el sábado no se permitirá la entrada en los centros de votación con armas y teléfonos móviles y han informado de que las fuerzas de seguridad revisarán detenidamente a todos los que acudan a ejercer su derecho voto.

Unos 24 millones de iraquíes están llamados a las urnas en las elecciones, en las que compiten unos 7.000 candidatos, que aspiran a ocupar los 329 escaños del Parlamento.

Yaser Yúnes