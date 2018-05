Ribó: No me preocupa el ascenso de Cs pues son votos trasvasados del PP

Valencia, 12 may (EFE).- El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aspira a mantener el cargo durante otra legislatura y a reeditar el pacto de Gobierno que Compromís mantiene con el PSPV y València en Comú, y no le preocupa el ascenso en las encuestas de Ciudadanos, pues considera que son votos trasvasados del PP y no de los partidos de izquierda.

En los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, Ribó ha asegurado ser un "partidario entusiasta" de reeditar el pacto de la Nau, y por ello saldrá a ganar la elecciones pero "sin romper espinillas ni piernas" a sus socios y con "deportividad".

Ha afirmado no manejar encuestas internas sobre intención de voto, aunque por las que han ido saliendo las últimas semanas le parece que "no están yendo mal las cosas".

"Me da la sensación de que Compromís se está manteniendo, si no aumentado los resultados, y que la izquierda y el progresismo se está consolidando en la ciudad. Las dos cosas están pasando y es un motivo de satisfacción", ha manifestado.

Puntúa con "nota alta" al Gobierno municipal y aunque reconoce que hay "fricciones, críticas y posiciones dispares", pues son tres partidos, defiende que son uno de los gobiernos del cambio "más estables" de España, sino el más estable, y son capaces de llegar a acuerdos y gestionar un proyecto del interés de la mayoría.

En este sentido, ha dicho estar "muy contento" con el funcionamiento del gobierno local y tiene la sensación de que la población de Valencia "se está dando cuenta de que la izquierda es capaz de entenderse, y eso históricamente en este país no siempre ha sido fácil".

Es consciente de que conforme se acerquen las elecciones autonómicas y municipales de 2019 cada partido querrá resaltar "sus caracteres y rasgos" y ha indicado que es tarea de todo el mundo, y del alcalde en primer lugar, que "esas fricciones y resaltes no se salgan de su cauce".

Ribó tiene claro que se va a presentar a la primarias de su parido para mantener el cargo otros cuatro años (no es partidario de mandatos de más de ocho años), ya que cree que en cuatro años no puede terminar su tarea de alcalde y le gustaría terminar una serie de proyectos que están en macha.

Además, es un "partidario entusiasta" de reeditar el pacto de la Nau y trabajará con esas coordenadas, pero no es partidario de una gran coalición de izquierdas para las elecciones autonómicas o municipales porque ve "más positivo" que cada uno busque su propio electorado" y ponerse de acuerdo después.

Ha advertido de que si se quiere que gobierne que izquierda o el progresismo en la Comunitat o en Valencia "es imprescindible apostar por grandes acuerdos entre las fuerzas progresistas", ya que está seguro de que el PP y Ciudadanos pactarán ente ellos si la suma de sus votos les da la mayoría.

Sobre el crecimiento en las encuestas de Ciudadanos, ha considerado que se trata de un "proceso de sustitución de los votantes de un partido de derechas a otro partido muy parecido" y, en su opinión Cs es "más de lo mismo pero con una carita un poco mejor más decorada a los nuevos tiempos".

Ha dicho que le preocuparía ese crecimiento si hubiera un trasvase de votos desde el progresismo y la izquierda a la derecha, pero ha afirmado que eso "no se está dando sustancialmente" e incluso, ha apuntado, hay un aumento de votos de las fuerzas de izquierda o progresistas.

Ribó ha asegurado que Compromís saldrá a ganar las elecciones pero "sin romper espinillas ni piernas ni nada". Lo hará "con deportividad y "sabiendo que hay por un lado unos grupos políticos que son compañeros en un proyecto a largo plazo y otros que son la oposición y que son nuestros contrincantes duros".

Respecto de la situación del PP de Valencia, ha señalado que en estos momentos "aparecen serios indicadores de que la cohesión dentro del PP, de la que había hecho gala, está haciendo un poco de aguas", algo que le preocuparía si fuera de este partido.

El alcalde de Valencia ha destacado el trabajo conjunto que mantiene con otros gobiernos del cambio, como los de Ada Colau en Barcelona; Manuela Carmena en Madrid; Pedro Santisteve en Zaragoza, o Xulio Ferreiro en Coruña.

"Nos copiamos cosas los unos de los otros", ha explicado Ribó, quien ha manifestado que comparten algunas políticas en materia de movilidad o espacios públicos, de gestión y de rescate a las personas, mientras que en otros aspectos no tienen nada que ver.

Como ejemplo, ha señalado que la problemática de Cataluña es ajena a Valencia, y cree que debería buscarse "una solución dialogada y razonable" aunque tiene la sensación de que "nadie está dialogando bastante, ni los unos ni los otros".