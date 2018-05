Torra llega al Parlament para someterse a la primera sesión de su investidura

Barcelona, 12 may (EFE).- El nuevo candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, ha llegado esta mañana al Palacio del Parlament para someterse al pleno para ser investido presidente de la Generalitat, lo que con toda probabilidad no sucederá porque no logrará la necesaria mayoría absoluta.

Muchos de los diputados de JxCat ya están en el Parlament y se ha podido apreciar, por ejemplo, como Laura Borràs, diputada independentista que se perfila como consellera de Cultura, se ha presentado en la cámara con un vestido íntegramente de amarillo, color que simboliza la solidaridad con los soberanistas en prisión a raíz de la deriva unilateral independentista.

El debate de investidura se iniciará a las 12.00 horas con la intervención de Torra, que posteriormente confrontará su programa con los diferentes líderes parlamentarios catalanes, en una sesión que terminará ya avanzada la tarde.

En esta primera jornada, Torra con toda seguridad no conseguirá la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación, por lo que deberá volver a intentarlo el lunes, en una segunda votación en la que le bastará la mayoría simple.

Sin embargo, para poder ser elegido por mayoría simple con los 66 votos a favor de JxCat y ERC, es imprescindible que los cuatro diputados de la CUP como mínimo se abstengan.

Precisamente mañana se reúne el consejo político de la CUP para valorar si se abstienen o cambian de parecer y deciden no facilitar la investidura de Torra.