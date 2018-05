La CUP plantea a la militancia dos preguntas para decidir si apoya a Torra

Barcelona, 12 may (EFE).- La CUP preguntará mañana a sus cuadros si quieren facilitar o no una investidura del candidato de Junts per Catalunya Quim Torra, que tendrá una segunda parte en el caso de que los cuperos respondan afirmativamente a dar luz verde a la misma concretando si es con una abstención o con un sí.

La CUP celebrará mañana una reunión de su consejo político en Cervera (Lleida), en donde se pronunciará de nuevo sobre el sentido de los votos de sus cuatro diputados en la investidura del presidente de la Generalitat, por lo que la elección de Torra está todavía en el aire.

El consejo político de la CUP, que coincidirá con la Asamblea Nacional que ya estaba convocada para debatir la hoja de ruta de los cuperos, tendrá que definir su postura con respecto a la investidura de Torra después de que tres asambleas territoriales hayan forzado una reunión extraordinaria para reabrir el debate sobre esta cuestión.

Según han explicado a Efe fuentes de la CUP, la pregunta a los militantes de las trece asambleas territoriales será "tipo árbol", es decir, si quieren facilitar la investidura de Torra o no.

En el supuesto de que la respuesta a facilitar la investidura sea afirmativa, deberán concretar entonces si dan luz verde a la misma con cuatro abstenciones o con cuatro síes, mientras que si sale desde un principio el 'no' se daría al traste con la investidura en el segundo pleno del lunes.

En este sentido, la CUP no contempla en principio una posible división del voto, por lo que sus cuatro diputados en la cámara catalana votarán en bloque en el mismo sentido.

Así las cosas, el escenario está completamente abierto, ya que de la decisión de mañana de las territoriales podrían salir cuatro abstenciones, cuatro noes o cuatro síes, posibilidad esta última que parece más remota.

Fuentes de la CUP son conscientes de que uno 'no' a la investidura de Torra podría abocar a Cataluña a unas nuevas elecciones y, en este contexto, aseguran que no actúan por intereses partidistas o electoralistas.