Podemos se abre a negociar con Manuela Carmena sus requisitos para repetir

Madrid, 12 may (EFE).- El secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez, asegura que si Manuela Carmena decidiese repetir como candidata a la Alcaldía para revalidar el Gobierno municipal la formación morada abriría una negociación sobre sus condiciones donde la exjueza tendría "peso".

En una entrevista con Efe, el exJefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) añade que Podemos celebrará primarias para configurar la lista al Consistorio, donde pretende concurrir con una coalición de fuerzas políticas y no con un partido instrumental como el actual Ahora Madrid.

Podemos no contempla una cabeza de lista que no sea Manuela Carmena, aunque la alcaldesa aún no les ha comunicado una decisión "personal" que sólo le corresponde a ella, explica el secretario general de Podemos en la capital.

"Manuela tiene esa responsabilidad política. Sabe que quedan cosas por completar, que es importante revalidar el Ayuntamiento de Madrid (...) es muy importante que ese proyecto tenga continuidad y el liderazgo de Manuela es muy importante y ella lo sabe", afirma Rodríguez, que presenta su libro "Mi patria es la gente", donde explica su trayectoria en el Ejército y su incorporación a Podemos.

Podemos no ha hablado por ahora con Carmena sobre sus condiciones para repetir como candidata, pero el exJemad ve lógico que quien "asume el liderazgo" tenga requisitos.

"Es un proceso en el que se llega con una negociación donde cada uno tiene su peso y evidentemente Manuela tendrá su peso en esas opciones", subraya.

Preguntado sobre si se podrían suprimir las primarias, el exmilitar es taxativo: "Todas las decisiones pasan por unas elecciones primarias. Se negociará esa lista como ha ocurrido en las territoriales, pero al final siempre debe haber un proceso de primarias para una lista o dos o tres o las que se presenten".

Respecto a la forma de concurrir, Rodríguez explica que los inscritos apostaron por una coalición de partidos, donde Podemos tenga el "liderazgo que le corresponde" y donde se haga un "reparto de responsabilidades, de puestos y de costes".

También se votó que en la papeleta a los comicios municipales figurase el nombre de Podemos, aunque se contemplan excepciones y una de ellas podría ser Ahora Madrid, algo que "está por decidir", explica el exJemad.

Podemos Madrid negocia ya con todas las "fuerzas del cambio" la construcción de esta coalición, un proceso que tiene "implicaciones territoriales y estatales en el futuro" y en el que "no sobra nadie", según Rodríguez, quien asegura estar "contento" con el trabajo del Consejo Ciudadano que lidera en Madrid, donde se ha "reforzado" la ilusión.

Pese a sonoras divisiones en el Gobierno de Manuela Carmena como la que fracturó a Ahora Madrid al votar el plan para cumplir con Hacienda -seis ediles se ausentaron-, Rodríguez defiende que las "decisiones más importantes con el liderazgo de Manuela ha habido siempre unanimidad" por lo que cree que se tratan "de magnificar algunos debates internos".

El dirigente de Podemos aboga por fijarse en el resultado, en Madrid como una ciudad que "ha cambiado" y es "más amigable" y cuenta con un "liderazgo reconocido". "Eso es el trabajo de un equipo y ese equipo ha funcionado", defiende.

Además, al ser cuestionado sobre si le gustaría formar parte del Gobierno municipal en 2019, recalca que "ahora mismo" su responsabilidad es "como secretario general nada más" y su pensamiento está cumplir el mandato de "unidad" y de "revalidar el Ayuntamiento" y no en su persona. "Como piense en clave personal estamos perdidos", afirma.

"Puede haber discrepancias o caminos, pero nunca nos vamos a olvidar ese norte, que es cambiar este país", asegura además en referencia a la última división en Podemos, cerrada con una lista unitaria a la Comunidad de Madrid liderada por Íñigo Errejón y donde Ramón Espinar ocupa el tercer puesto en la candidatura de primarias. EFE

