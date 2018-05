Rajoy dice que lo que ha visto de Torra no le gusta, pero esperará a juzgarle por sus hechos

12/05/2018 - 13:22

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy en Cádiz respeto a Quim Torra, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que no iba a hacer ningún juicio de valor sobre el mismo, y aunque lo que ha visto no le gusta, porque no es representativo de lo que es Cataluña, van a esperar a juzgarle por sus hechos.

CADIZ, 12 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo, que se encontraba hoy en Cádiz participando en un acto de partido, ha advertido en cualquier caso que van a garantizar respecto a Cataluña tres cosas.

En primer lugar que la Constitución y la ley se cumplen en toda España. Asimismo que se respetará la unidad de España y por último que nadie podrá actuar contra el principio de igualdad de todos los españoles.