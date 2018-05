Rivera pide a Rajoy que rectifique y que mantenga el 155 ante el "discurso incendiario" de Torra

12/05/2018 - 15:56

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que rectifique su intención de retirar la aplicación del artículo 155 en Cataluña en el momento en el que se constituya un nuevo Gobierno catalán ante el "discurso incendiario" protagonizado por el candidato a dirigir la Generalitat, Quim Torra.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Rivera ha recogido en su cuenta de Twitter la siguiente frase literal del discurso de Torra: "En unos días se levantará el 155 y no tendremos excusas para no trabajar sin descanso por la república catalana", declaración que el líder de la formación naranja entiende que "evidencia que (Torra) no cumplirá la Constitución".

Por ello, ha instado a Rajoy a no levantar el artículo 155 "hasta poner fin al proceso separatista" en Cataluña, algo que ya exigió este viernes Rivera tras anunciar el miércoles que dejaba de apoyar la gestión del Gobierno con el 155 por no recurrir la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Toni Comín.