Iceta ve en Torra un presidente "rebajado" y le insta a dejar la vía unilateral

Barcelona, 12 may (EFE).- El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha reprochado al candidato a la investidura, Quim Torra, que acepte ser un president "rebajado y subordinado" a Carles Puigdemont, ha lamentado que sólo se dirija a los catalanes independentistas y le ha instado además a renunciar a la vía unilateral "fracasada".

En su intervención en la primera sesión del pleno de investidura a la presidencia de la Generalitat, Iceta ha dejado claro que los socialistas votarán en contra, "no sólo porque le hayan propuesto digitalmente, sino porque ha aceptado encantado la subordinación a quien considera presidente legítimo".

Ha considerado así que Torra será president "por gracia de Puigdemont y con permiso de la CUP", pero ha recordado que la Generalitat es "la institución más alta del país y no puede quedar subordinada a ningún planteamiento ni persona".

"Muchos catalanes no podemos aceptar un presidente rebajado, por respeto a la institución, el Estatut y las leyes. Usted ha aceptado ser presidente temporal y por delegación", ha afirmado Iceta. "No sé en qué despacho se sentará usted, me da igual. Pero el despacho que usted ocupe, para mí, será el del presidente de la Generalitat".

Iceta ha criticado que, en su discurso, Torra "solo se ha dirigido a los catalanes que dan apoyo al proyecto independentista" y le ha advertido de que, dependiendo de cuál sea su acción de gobierno, el autogobierno catalán "puede seguir en peligro".

La vía "unilateral e ilegal", a su juicio, "fracasó y tuvo costes enormes. No volvamos a emprender -ha dicho- un camino con costes enormes para todos. Cuando les escucho tan alegres hablar de que haremos república o proceso constituyente, pienso que nos haremos daño".

Iceta ha dicho que no desea que la presidencia de Torra se convierta en "la zona cero del autogobierno", pero "corre ese riesgo", y le ha exigido: "No nos digan que hay mandato para la república, no nos digan que volverán a saltarse la ley o que la vía unilateral tiene que dar grandes tardes de gloria. No es verdad".

Y aunque ha considerado que Torra, por sus planteamientos, "es muy difícil que pueda aspirar a representar al conjunto de la sociedad", ha admitido que "serán sus decisiones y actuaciones concretas las que permitan juzgar con pleno conocimiento de causa".

También ha aludido a los polémicos tuits del candidato, que ha aceptado que puedan deberse a "un momento de tensión", pero le ha recordado que "fuera del independentismo hay catalanismo", le ha acusado de tener "un problema con el castellano", que "no es una lengua extranjera en Cataluña", y le ha afeado que "olvide que hay muchos catalanes que se sienten españoles".

Por último, ha aconsejado al candidato a la presidencia que, si acepta trabajar por buscar una solución y no aumentar la tensión, podrá contar con su partido para "alianzas para acordar políticas y logros de mayor autogobierno y mejor financiación", pero le ha advertido de que no será así "si el objetivo es sólo la república".