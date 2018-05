Arrimadas afea a Torra que "se mofe" después de "humillar" a los españoles

Barcelona, 12 may (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado hoy al candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, de "mofarse" de los españoles después de "humillarnos de forma reiterada".

Durante su intervención en el hemiciclo, Arrimadas ha recordado algunos de los tuits del candidato a la presidencia que se han hecho públicos en los dos últimos días, así como otras de sus afirmaciones en artículos en medios que la dirigente del partido naranja ha leído textualmente.

"España, esencialmente ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente hablando. Todo lo que ha sido tocado por los españoles ha sido fuente de discriminaciones raciales, diferencias sociales y subdesarrollo. La 'madre patria' ha acabado siempre devorando a sus hijos y les ha dejado la peor de las herencias, una identidad contrahecha, una memoria extirpada y subordinación mental", ha leído Arrimadas del extracto de un artículo escrito por el candidato.

En su turno de réplica a los grupos parlamentarios, Torra ha ironizado sobre el interés de Ciudadanos en sus tuits y en sus artículos, y ha aconsejado a esta formación que se interesen también por sus libros, algo que "agradará a mis editores".

Arrimadas, en su respuesta y visiblemente enfadada, ha afeado al candidato de que se "mofe" de los españoles y de los catalanes que se sienten también españoles después de "humillarnos de forma reiterada".

"Su respuesta ha sido indignante. ¿Quién se ha creído que es usted? ¿Hasta dónde hemos llegado?", le ha dicho Arrimadas a Torra, al tiempo que ha recriminado al presidente de ERC en la cámara, Sergi Sabrià, que "le parezca bien que se ría -el candidato-".

Arrimadas, por otro lado y ante las reiteradas afirmaciones de Torra de que "persistirán" y "no se cansarán" hasta alcanzar sus objetivos, ha advertido en su turno de réplica de que "nosotros tampoco nos vamos a cansar", porque "luchar contra el nacionalismo excluyente siempre vale la pena y es lo que haremos".

En su turno, Sabrià le ha dicho a la también portavoz nacional de Ciudadanos: "Señora Arrimadas, míreme a los ojos, cuando Torra habla de presos y ustedes ríen, ¿le parece normal? Pues a mí no", le ha espetado ante los aplausos de la bancada independentista.

El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha pedido a Torra "respeto por todas las ideas, la ley y las instituciones y un gran esfuerzo para cerrar heridas y recoser. Si ese es el camino, nos encontraremos. Pero si es la unilateralidad, la ilegalidad y prescindir de medio país para romper Cataluña, nos encontrarán en contra".

El presidente del grupo parlamentario Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha criticado que los grupos independentistas "no tienen estrategia" y viven inmersos en un "combate de judo interno", y ha lamentado que Torra no le haya respondido a la pregunta que ha formulado en la intervención anterior sobre "qué piensa de los españoles".

Desde el PPC, Xavier García Albiol, ha considerado que Torra ha demostrado que "no es que quiera ser un presidente provisional, sino que va a ser interino, el que ocupa una plaza sin tener el cargo", y le ha acusado de "no dedicar ni una palabra o gesto" a los catalanes no independentistas y de "sólo estar a dispuesto a aceptar las decisiones de Puigdemont y del Parlament" y no a respetar la ley, que es la "única condición en democracia", ha sentenciado.