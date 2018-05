La CUP decide este domingo si avala o rechaza la candidatura de Torra

13/05/2018 - 9:09

Las territoriales debaten el voto 'cupaire' con todos los escenarios "abiertos"

LLEIDA, 13 (EUROPA PRESS)

El Consel Polític extraordinario de la CUP se reúne este domingo en Cervera (Lleida) para decidir si avala o rechaza la candidatura de Quim Torra (JxCat) a presidir la Generalitat, una decisión que prevén hacer pública sobre las 15 horas.

Tres asambleas territoriales de la CUP --Barcelona, Baix Llobregat (Barcelona) y Camp de Tarragona-- han forzado la reunión del Consell Polític y del Grup d'Acció Parlamentària (GAP) sobre si sus cuatro diputados deben mantener la abstención que anunciaron, emitir cuatro votos positivos o cuatro negativos, que truncarían las aspiraciones de Torra.

Según explicó la diputada Natàlia Sànchez en una entrevista de Europa Press, estas tres territoriales pedían reabrir el debate y votar 'no' por el cariz "autonomista" de Torra: como eran suficientes para convocar el Consell Polític, desde el viernes las asambleas locales debaten para elevar una decisión en el encuentro del domingo.

CONSELL POLÍTIC Y GAP

El Consell Polític es el máximo órgano político entre las Assemblees Locals de la CUP, un órgano directivo del Secretaria Nacional, con funciones organizativas, estrategias y de coordinación y acción política.

Cada asamblea territorial delega entre tres y seis miembros según el número de militantes, de comarcas, de concejales y asambleas locales que tengan; concretamente: Alt Ter (4), Baix Llobregat (4), Barcelona (5), Catalunya Central (4), El Camp de Tarragona (4), Maresme (6), Nord Oriental (6), Penedès (6), Ponent (5), Terres de l'Ebre (3), Vallès Occidental (5) y Vallès Oriental (4).

El GAP es un órgano de consenso que marca los pasos de la acción parlamentaria mediante la participación de los movimientos sociales englobadas en la Crida Constituent, y consta de dos representantes de cada asamblea territorial y uno de cada organización.

Las organizaciones del GAP son: Constituents per la ruptura, Lluita Internacionalista, Arran, SEPC, Endavant, Dempeus (con voz pero sin voto), Forja, Pirates de Catalunya, Poble Lliure y Crida Constituent.

LA VOTACIÓN

Consell Polític y GAP debatirán el domingo por la mañana defendiendo los motivos del 'sí', del 'no' y de la abstención, tras lo que un miembro de cada territorial expresará en voz alta para qué opción van sus votos --por ejemplo, si la territorial de Barcelona tiene cinco, su representante dirá cuántos de esos votos van para una opción y cuántos para otra--.

La votación será en árbol, se podrá optar por no avalar la investidura o por avalarla, y en este segundo caso, se expresará si se quiere respaldar a Torra con una abstención o con un voto afirmativo.

La decisión de la CUP llegará dos días después de la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), que da a los 'cupaires' un aumento de cuatro a once diputados en caso de convocatoria electoral.

El debate no girará en torno a los comicios --que los 'cupaires' han expresado que no quieren-- pero los defensores del 'no' tienen un argumento más para fijar su postura, aunque varias fuentes 'cupaires' han explicado a Europa Press que los posicionamientos están "muy abiertos".

EL PLENO

ERC y JxCat tienen por ahora los 66 escaños necesarios que, con las 4 abstenciones de la CUP, permitirían investir a un presidente en segunda vuelta --en la que basta mayoría simple-- y derrotar los 65 votos en contra de Cs, PSC, PP, comuns y la CUP.

Cuatro votos negativos de la CUP darían un vuelco a la situación, puesto que se sumarían a los 65 de los grupos no independentistas y tumbarían la candidatura de Torra en segunda vuelta.

En la primera vuelta de la investidura --cuando hace falta mayoría absoluta--, el diputado Carles Riera ha replicado a Torra que en su discurso haya tratado de convencerles de que conseguirán construir la república desarrollando un Govern en un marco autonómico.

También le ha criticado que plantee un programa de Govern que los 'cupaires' consideran neoliberal y que quieren aplicar con las finanzas de la Generalitat intervenidas y con crisis económica en Europa: "¿Así quieren ampliar la base del independentismo?".